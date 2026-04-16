استاندار کرمانشاه: آزادراه کربلا مسیر راهبردی تردد و ترانزیت است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در بازدید از روند عملیات اجرایی آزادراه کربلا، این مسیر را یکی از محورهای مهم و راهبردی استان کرمانشاه عنوان کرد.
وی با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و پیمانکاران افزود: این آزادراه بهدلیل اتصال به مرزهای مهمی همچون خسروی، پرویزخان و سومار، از جایگاه ویژهای در حوزه حملونقل و ترانزیت برخوردار است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: حجم بالای تردد کامیونها در این مسیر، نقش آن را در اقتصاد استان دوچندان کرده است.
وی با اشاره به اهمیت این محور در ایام اربعین اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد تردد زائران اربعین از این مسیر انجام میشود و به همین دلیل توسعه زیرساختهای آن با جدیت دنبال میشود.
حبیبی خاطرنشان کرد: عملیات زیرسازی، روکش آسفالت و تعریض در بخشهای مختلف این آزادراه با سرعت در حال اجرا است تا پاسخگوی حجم بالای تردد باشد.
وی در پایان با اشاره به تداوم پروژههای عمرانی در استان گفت: با وجود شرایط سخت، طرحهای عمرانی در حوزههای مختلف بدون توقف ادامه دارد و تلاش میشود پروژههای در دست اجرا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
نظر شما