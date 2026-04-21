به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت صفی‌آباد با اعلام خبرهای امیدوارکننده برای جوانرودی‌ها، از عزم جدی دولت برای تحول در زیرساخت‌های جاده‌ای و رفاهی این شهرستان سخن گفت. وی در جریان این بازدید ضرب‌الاجل‌هایی را نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تعیین کرد.

دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به اهمیت محور بیاشوش به جوانرود که نقشی مهم در تردد بین‌شهری و رونق بازارچه منطقه دارد، اظهار کرد: از این محور ۸ کیلومتری تاکنون ۵ کیلومتر بهسازی شده و ۳ کیلومتر باقی‌مانده است. وی تأکید کرد که معاونت عمرانی استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی موظف شده‌اند این پروژه را حداکثر تا پایان خردادماه به اتمام برسانند تا روان‌سازی ترافیک و کاهش محسوس تصادفات در این مسیر پرتردد محقق شود.

استاندار در ادامه توسعه راه‌های روستایی را از اولویت‌های اصلی سال جاری برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است امسال حداقل ۵۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی جوانرود با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان زیرسازی و روکش آسفالت شود تا ایمنی و سهولت تردد برای روستاییان فراهم گردد.

وی همچنین به موضوع تعیین تکلیف طرح هادی و وضعیت اتصال یا جدایی روستاهای منطقه از محدوده شهری اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که پیش‌تر به مردم اعلام شده بود، این موضوع به‌طور جدی دنبال و عملیاتی خواهد شد. حبیبی هدف از این پیگیری‌ها را تبدیل صفی‌آباد به یک «روستای الگو» با توسعه خدمات ورزشی، درمانی و زیرساختی عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از روحیه همیاری مردم منطقه اورامانات، گفت: به عنوان خادم این مردم، از اهالی خونگرم صفی‌آباد صمیمانه تشکر می‌کنم که در کارهای خیرخواهانه و به‌ویژه در واگذاری زمین برای اجرای پروژه‌های دولتی و کمک‌های نقدی، همواره پیشگام و همراه مسئولان بوده‌اند.