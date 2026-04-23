منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید میدانی از پروژه تونل گردنه پاتاق، اظهار کرد: این محور مواصلاتی به طول حدود پنج کیلومتر در دست اجراست که شامل دو رشته تونل، یکی به طول ۴۵۰ متر و دیگری به طول ۲۰۰ متر است و مابقی مسیر نیز نیازمند اصلاح و بهسازی است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی این طرح افزود: در حال حاضر پیمانکار پروژه در تمامی جبهههای کاری فعال است و روند پیشرفت کار بسیار مطلوب ارزیابی میشود؛ بهطوری که عملیات اجرایی با سرعت و توان مناسبی توسط پیمانکار در حال انجام است.
استاندار کرمانشاه به تبیین اهمیت استراتژیک این محور پرداخت و تصریح کرد: این مسیر به دلیل قرارگیری در محل تردد ترانزیتی و عبور کامیونهایی که به سمت مرزهای پرویزخان، خسروی و سومار تردد میکنند، حائز اهمیت ویژهای است و در واقع بخش عمدهای از جابجایی بار و ترانزیت صادرات و واردات کشور از این محور انجام میشود.
حبیبی همچنین به نقش این جاده در تسهیل تردد زوار اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر، این مسیر محل عبور کاروانهای اربعین حسینی است که همین موضوع ضرورت حمایتهای ویژه در خصوص تأمین منابع مالی پروژه را دوچندان میکند تا پیمانکار بتواند با همین توان و ظرفیت فعلی، کار را به سرانجام برساند.
وی در پایان در خصوص زمانبندی بهرهبرداری از این پروژه راهسازی خاطرنشان کرد: بر اساس قول مساعد پیمانکار، بخش عمده کار که در واقع بدنه اصلی پروژه را شامل میشود، تا پیش از فرارسیدن ایام اربعین آمادهسازی شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت. همچنین مابقی مسیر نیز انشاءالله چنانچه در روند تأمین منابع مالی با مشکلی مواجه نشود، ظرف حدود یک سال آینده به طور کامل به اتمام خواهد رسید.
نظر شما