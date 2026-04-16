به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله حبیبزاده روز پنجشنبه در حاشیه بازدید میدانی از روند تکمیل این پروژه نیمهتمام عمرانی، بر لزوم تسریع در خدماترسانی به مردم تاکید کرد.
وی با اشاره به قدمت طولانی این زیرساخت اظهار داشت: عملیات کلنگزنی و آغاز احداث این تصفیهخانه به سال ۱۳۸۸ بازمیگردد که به دلایل مختلف با تاخیر مواجه شده بود.
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی ما در شرایط کنونی، رفع موانع موجود و رساندن این طرح حیاتی به مرحله افتتاح نهایی در کوتاهترین زمان ممکن است.
