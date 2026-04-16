روایت پلیس از شکست سنگین دشمن در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی طی سخنانی به عملکرد موفق و هیجان انگیز یگان تکاوری پلیس در اصفهان اشاره کرد و افزود: مأموریت اصلی این یگان، مبارزه با اشرار، انواع قاچاق و تروریسم و تأمین امنیت مناطق کم‌جمعیت، بیابانی و محورهای دورافتاده است.

وی ادامه داد: یگان تکاوری بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده هواپیماهای آمریکایی در اصفهان، طبق اصول شناخته‌شده‌ی دفاعی و مبتنی بر الگوی واکنش سریع چندلایه، وارد فاز عملیاتی شد. اگرچه این یگان ذاتاً برای عملیات ضدقاچاق، مقابله با گروه‌های پرخطر و ایجاد چتر امنیتی در پهنه‌های پیرامونی کشور سازماندهی شده است، اما فلسفه‌ وجودی پلیس در ایران، محدود به مأموریت‌های خطی و تعریف‌شده نیست؛ ما تنها یک اصل را می‌شناسیم که صیانت از امنیت ملی و آرامش روانی جامعه است.

منتظر المهدی افزود: پلیس سال‌هاست بر پایه‌ معماری نوین امنیت اجتماعی، عمل می‌کند؛ معماری‌ای که در آن مرزبانی فیزیکی و اپتیکی، عملیات تخصصی، مدیریت بحران، امنیت روانی جامعه و حتی پایداری فرهنگی در برابر تهدیدات نوظهور در یک ساختار یکپارچه ایفای نقش می‌کنند.

وی گفت: در همین چارچوب، ورود هرگونه تهدید، فارغ از ماهیت، موقعیت یا سطح پیچیدگی، در حکم تعرض به پیکره‌ی امنیت عمومی تلقی می‌شود. در عملیات اخیر، یگان تکاوری پس از انجام ارزیابی ریسک و ثبت داده‌های مختلف، با رعایت کامل قواعد درگیری و در هماهنگی با مرکز فرماندهی، اقدام به خنثی‌سازی تهدید نمود؛ پرنده‌های متجاوز، منهدم شدند و خطر از سر مناطق پیرامونی و جمعیت‌های نزدیک دور شد.



سخنگوی فراجا تأکید کرد: فراجا بر این باور است که امنیت یک مفهوم تک‌بعدی نیست، بلکه تلفیقی از آرامش اجتماعی، انسجام فرهنگی، اقتدار قانونی و آمادگی عملیاتی است.