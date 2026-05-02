منتظرالمهدی: معلمان، نخستین همراهان پلیس در ساخت جامعه امن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، با گرامیداشت روز معلم، گفت: با افتخار و صمیمیت در برابر جامعه فرهنگیان کشور سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی با اشاره به نقش معلمان گفت: نقش شما تنها انتقال دانش نیست؛ شما مسیر درست زیستن، اندیشیدن و انتخاب کردن را به فرزندان این کشور می‌آموزید. هر کلاسی که شما بنا می‌کنید، سنگری است در برابر ناآگاهی، آسیب‌های اجتماعی و تهدیداتی که ما در میدان انتظامی هر روز با آن روبه‌رو هستیم.

همکاری فرهنگی و آموزشی با پلیس

سردار منتظر المهدی تاکید کرد: پلیس باور دارد بخش مهمی از پیشگیری اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی و صیانت از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی از دل آموزه‌های شما شکل می‌گیرد. مدرسانی که با پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر و آگاه به حق و تکالیف، کار ما را در حفظ نظم و آرامش آسان‌تر می‌کنند.

وی افزود: هر روز که دانش‌آموزان نتیجه تربیت شما را در رفتار شهروندی و احترام به قانون یا دوری از آسیب‌ها نشان می‌دهند، ما به سهم ارزشمند شما در امنیت کشور، آفرین گفته و درود می‌فرستیم.

سردار منتظر المهدی در پایان گفت: ما در کنار شما هستیم؛ چه در حفظ امنیت فیزیکی مدارس و چه در همکاری‌های آموزشی، مشاوره‌ای و فرهنگی. حقیقتا آینده‌ای پرنور بدون حضور روشن شما ممکن نبوده و امنیت به معنای واقع کلمه از ذهنی آغاز می‌شود که شما آن را نورانی کرده‌اید.