پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام ارتش، فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش همیشه قهرمان جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

۲۹ فروردین فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت یاد و خاطره همه غیور مردان ارتش همیشه قهرمان جمهوری اسلامی ایران که در سخت‌ترین شرایط، در دفاع از وطن عزیز و اسلامی ایران جان فشانی ها کرده اند و امروز نیز در جنگ تحمیلی سوم آوازه فداکاری ها و رشادتهایشان همه ارتش های جهان را مات و مبهوت ساخته است.

توجه و عنایت همیشگی قائد شهید امت به نقش تعیین‌کننده ارتش در امنیت ملی، اقتدار دفاعی و مردمی بودن این نهاد، مسئولیتی خطیر و افتخاری سترگ را بر دوش ارتشیان دلاور نهاده است.

حافظه تاریخی ملت ایران در ۴۷ سال گذشته به ویژه در جنگ تحمیلی سوم، گواهی می‌دهد که ارتش برآمده از متن انقلاب و ملت و شکوفا شده از تدبیر و اراده رهبری شجاع و حکیم، چگونه در کنار سایر نیروهای مسلح و مدافع میهن اسلامی، حصار کشور و پناهگاه ملت قرار گرفت و نام خود را بر بلندای حماسه‌های جهاد، ایثار و شهادت در دفاع مقدس و دیگر میادین خطیر رویارویی با دشمنان قسم‌خورده‌ی کشور و انقلاب ثبت کرد.

اینک در هنگامه نبرد تاریخی اسلام با کفر جهانی و باند تبهکار و خبیث آمریکایی صهیونی، همچنان ارتش طیبه جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر قوای جان برکف، آماده جانفشانی، فداکاری و دفاع از کیان اسلام و ایران است.

ارتشیان شجاع، فرزندان همین ملت‌اند؛ لشکریان بی‌ادعایی که در دل جنگ، با اخلاص و ولایت‌مداری، پیشاپیش میدان ایستاده‌اند و در کنار آنان، مردان و زنان غیور که هنوز خیابان ها را رها نکرده‌اند و این یعنی هرگز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر زمین نخواهد افتاد.

رزمندگان و کارکنان مجاهد انتظامی نیز در کنار ارتشیان غیور و از خود گذشته، یک دل و یک صدا، تا پای جان در راه دفاع از وطن و خدمتگزاری به ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی ثابت قدم بوده و در برابر دشمنان این سرزمین مقدس سخت و محکم هستند و شهادت در این راه نورانی را سعادت ابدی می دانند که این مهم فقط از تربیت یافتگان مکتب عاشورا بر می آید.

سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با گرامیداشت روز فرخنده ارتش همیشه قهرمان؛ به شهیدان همیشه جاوید ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و دیگر فرماندهان و شهیدان جنگ تحمیلی سوم، درود فرستاده و دوام توفیق و درخشش‌ ارتش مقتدر مردمی و ارتشیان عزیز در اجرای ماموریت‌های خطیر به ویژه حفاظت و حراست از تمامیت ارضی، در پرتو عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) از خدای کریم و سبحان مسئلت می نماید.