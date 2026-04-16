به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای «آبخیز تا جالیز» در شهرستان سربیشه اظهار کرد: این طرح با رویکرد مدیریت جامع حوزههای آبخیز و با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه در این قالب پروژههایی همچون احیا و مرمت قنوات، انتقال آب کشاورزی و احداث استخرهای ذخیره آب تعریف شده است، افزود: در بخش آبخیزداری نیز پروژهها با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دنبال میشود.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی با تأکید بر نقش عملیات بیولوژیک در کنترل رواناب و جلوگیری از هدررفت آب، گفت: نهالکاری، اجرای هلالیهای آبگیر و بذرپاشی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
هنری ادامه داد: طی دو ماه گذشته ۸۱ هکتار نهالکاری و ۲۲۳ هکتار هلالی آبگیر در استان اجرا شده و مجموع طرحهای بیولوژیک با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.
وی همچنین از پیشبینی ۱۳ سازه آبخیزداری در سال جاری خبر داد و افزود: بخشی از این پروژهها آغاز شده و مابقی تا اواسط سال اجرایی میشود.
در ادامه، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانجنوبی نیز با اشاره به اجرای طرحهای احیا و غنیسازی مراتع گفت: این طرحها با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در حال انجام است.
باقرپور افزود: در قالب طرحهای بیابانی، حدود ۵۵ هکتار عملیات نهالکاری و هلالی آبگیر برای گونههای سازگار با منطقه اجرا شده و در شهرستان سربیشه نیز حدود ۳۰۰ هکتار عملیات بیولوژیک و بیومکانیک برای بذرپاشی انجام شده است که تا نیمه اردیبهشت تکمیل خواهد شد.
