۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

۴۰ میلیارد ریال برای طرح‌های بیولوژیک خراسان‌جنوبی هزینه شد

بیرجند- مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی از اجرای طرح‌های بیولوژیک در استان با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های «آبخیز تا جالیز» در شهرستان سربیشه اظهار کرد: این طرح با رویکرد مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این قالب پروژه‌هایی همچون احیا و مرمت قنوات، انتقال آب کشاورزی و احداث استخرهای ذخیره آب تعریف شده است، افزود: در بخش آبخیزداری نیز پروژه‌ها با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دنبال می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان‌جنوبی با تأکید بر نقش عملیات بیولوژیک در کنترل رواناب و جلوگیری از هدررفت آب، گفت: نهال‌کاری، اجرای هلالی‌های آبگیر و بذرپاشی از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

هنری ادامه داد: طی دو ماه گذشته ۸۱ هکتار نهال‌کاری و ۲۲۳ هکتار هلالی آبگیر در استان اجرا شده و مجموع طرح‌های بیولوژیک با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

وی همچنین از پیش‌بینی ۱۳ سازه آبخیزداری در سال جاری خبر داد و افزود: بخشی از این پروژه‌ها آغاز شده و مابقی تا اواسط سال اجرایی می‌شود.

در ادامه، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به اجرای طرح‌های احیا و غنی‌سازی مراتع گفت: این طرح‌ها با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در حال انجام است.

باقرپور افزود: در قالب طرح‌های بیابانی، حدود ۵۵ هکتار عملیات نهال‌کاری و هلالی آبگیر برای گونه‌های سازگار با منطقه اجرا شده و در شهرستان سربیشه نیز حدود ۳۰۰ هکتار عملیات بیولوژیک و بیومکانیک برای بذرپاشی انجام شده است که تا نیمه اردیبهشت تکمیل خواهد شد.

