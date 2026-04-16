به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران مقتدر انتظامی شهرستان بروجرد پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت، قدرت‌نمایی و ارعاب در یکی از محلات این شهر، بلافاصله با حضور در صحنه وارد عمل شدند.

بر اساس این گزارش، چهار نفر از اراذل‌واوباش که با رفتارهای هنجارشکنانه موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، در یک عملیات سریع و مقتدرانه پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

افراد دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، برای رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان اعلام کرد: هرگونه قدرت‌نمایی، ایجاد ناامنی، ارعاب و رفتار هنجارشکنانه در کمترین زمان ممکن با واکنش قاطع و قانونی روبه‌رو خواهد شد. امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس است و با هر فرد یا گروهی که قصد برهم‌زدن آن را داشته باشد به‌صورت قاطع، سریع و بدون اغماض برخورد می‌شود.