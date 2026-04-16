به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، یکی از اهداف این موسسه حمایت از طرح‌های نوآورانه در راستای محرومیت‌زدایی است. طرح هایی که با نوآوری اجتماعی در راستای برقراری عدالت در مناطق کمتربرخوردار کاربردی باشند.

در همین راستا، این موسسه، تولید غشاهای یک شرکت دانش بنیان را مورد بررسی و حمایت قرار داد تا گامی در راستای توسعه محصولات فناورانه در مناطق محروم بردارد.

این شرکت، یک تولیدکننده مبتنی بر دانش روز اروپا و چین است که پتانسیل تخصصی و فنی مهندسی خود را روی تصفیه آب غشایی متمرکز کرده و از بهمن ۱۴۰۴، ۷ دستگاه آب شیرین کن را آماده تحویل دارد. همچنین این شرکت اعلام کرد امکان تست و راه اندازی اولیه در محل کارخانه تولید این غشاها فراهم است. این دستگاه‌ها آماده ارسال به کل کشور هستند. بنابر اعلام این شرکت، ۱۳ دستگاه دیگر از تجهیزات در دست اجراست.

محصولات این شرکت به شکل گسترده در زمینه‌های نمک‌زدایی، احیای فاضلاب شهری، پساب صنعتی با خروجی صفر، استفاده مجدد از آب احیا شده، تهیه آب خالص، تصفیه پساب‌های با آلودگی بالا، احیای رودخانه، تصفیه فاضلاب روستایی غیرمتمرکز و تغلیظ و جداسازی فرایندی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.