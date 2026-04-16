به گزارش خبرنگار مهر، محمد کعب عمیر پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای خویس شهرستان کرخه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز آئین باشکوه افتتاح سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی روستای پرجمعیت خویس که از سال ۱۴۰۲ و از محل تملک دارائی های سرمایه ای آغاز شده بود برگزار شد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه مذکور اواخر سال گذشته به پایان رسیده بود، تصریح کرد: به دلیل جنگ رمضان افتتاح آن به تعویق افتاده بود که امروز موفق شدیم آن را به مردم اهدا کنیم.

وی گفت: همچنین کلنگ استخر عبدالخان از محل مسئولیت های اجتماعی نفت به زمین زده شد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پروژه ها، مقدمه ای برای تکمیل زیرساخت های ورزشی برای ایجاد نشاط جمعی و فردی است زیرا ورزش تاثیر بسزایی در سلامت جسمی و روانی افراد و حتی روابط اجتماعی دارد.

کعب عمیر به شور و نشاط ایجاد شده بین نوجوان ها و جوانان این روستا پس از افتتاح سالن اشاره و بیان کرد: این اتفاق به همت مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان صورت گرفته است است البته این کارها حداقل هایی است که مسئولان کشور و استان به مردم تقدیم می کنند.