  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

پروژه‌های عمرانی خوزستان در طول جنگ فعال بودند

اهواز - معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: خوشبختانه در ایام جنگ رمضان به دستور استاندار و با پیگیری مسئولان شهرستان ها پروژه های عمرانی به صورت کامل در استان فعال بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم الهدایی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای خویس شهرستان کرخه بیان کرد: امیدوارم موج نشاط، شادی و شوری که بابت پیروزی انقلاب اسلامی و جبهه حق علیه باطل در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: امروز این سالن با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و تقدیم مردم شهرستان شد.

وی اضافه کرد: همچنین کلنگ استخری در بخش عبدالخان شهرستان کرخه در مساحتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ متر مربع به زمین زده شد؛ در فاز اول آن حدود ۱۰ میلیارد تومان در سه ماه آینده کار انجام می شود و سپس فاز دوم به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه در ایام جنگ رمضان به دستور استاندار و با پیگیری مسئولان شهرستان ها پروژه های عمرانی به صورت کامل در استان فعال بودند و نهضت عمرانی جاری در خوزستان ادامه دارد که شاهد افتتاح های بیشتر خواهیم بود.

کد مطلب 6802553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها