به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم الهدایی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستای خویس شهرستان کرخه بیان کرد: امیدوارم موج نشاط، شادی و شوری که بابت پیروزی انقلاب اسلامی و جبهه حق علیه باطل در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: امروز این سالن با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و تقدیم مردم شهرستان شد.

وی اضافه کرد: همچنین کلنگ استخری در بخش عبدالخان شهرستان کرخه در مساحتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ متر مربع به زمین زده شد؛ در فاز اول آن حدود ۱۰ میلیارد تومان در سه ماه آینده کار انجام می شود و سپس فاز دوم به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه در ایام جنگ رمضان به دستور استاندار و با پیگیری مسئولان شهرستان ها پروژه های عمرانی به صورت کامل در استان فعال بودند و نهضت عمرانی جاری در خوزستان ادامه دارد که شاهد افتتاح های بیشتر خواهیم بود.