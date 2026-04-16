به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه، سالن چند منظوره روستای خویس شهرستان کرخه که کلنگ آن خرداد ماه ۱۴۰۲ به زمین زده شده بود با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و در مساحتی به ابعاد ۱۵۰۰ متر با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد، همچنین کلنگ استخر شهر عبدالخان شهرستان کرخه به زمین زده شد.

حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بیان کرد: بسیار خرسندم امروز شاهد افتتاح یکی از پروژه هایی که کمتر از دو سال پیش کلنگ آن به دست مدیران شهرستان به زمین زده شد، بودیم لذا که از همه دست اندکاران و افرادی که در پروژه کمک داشته اند قدردانی می کنم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به پروژه های قابل بهره برداری در سال جاری گفت: روز گذشته دو چمن مصنوعی در امیدیه افتتاح شد و در شهرستان شوشتر پنج زمین چمن آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: همچنین سالن چند منظوره بانوان در ایذه ، زمین چمن کلدوزخ ایذه، یک سالن چند منظوره در روستای بهبهان نیز آماده بهره برداری هستند.

بنی تمیم تاکید کرد: تمام تلاش خود را می کنیم تا خانه کشتی اندیمشک که یکی از بزرگترین پروژه های در دست احداث کشور است امسال به بهره برداری برسانیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه چرخ و عمران ورزش در مسیر تعالی است، افزود: این اتفاق به همت نظام جمهوری اسلامی ایران، استاندار، دستگاه های متولی و وزارت نفت که به پروژه های ورزش کمک می کند یکی پس از دیگری در حال احداث و رقم خوردن است و امیدواریم مردم از ما برای پروژه ها راضی باشند.