باغ فردوس میزبان فرزندان حاج قاسم سلیمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین شب برگزاری پاتوق مردمی و هنری در باغ فردوس تهران، زینب و محمدرضا سلیمانی، فرزندان شهید حاجقاسم سلیمانی در میان جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مردم حضور پیدا کردند.
این گردهمایی، هر شب با حضور هنرمندان و دوستداران فرهنگ در فضای باز باغ فردوس برگزار میشود.
در این مراسم، حاضران با روشن کردن شمع و همخوانی سرود «ای ایران»، فضایی سرشار از همبستگی و امید ایجاد میکنند و تلاش دارند شبهای تهران را با حالوهوایی فرهنگی و ملی همراه سازند.
اجتماع مردم و هنرمندان در باغ فردوس تا پنجشنبه ۲۷ فروردین ادامه دارد.
