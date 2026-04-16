۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

نبیه بری: هر گونه ارتباط با رژیم صهیونیستی قطعا به نفع لبنان نیست

رئیس مجلس لبنان در تماس تلفنی با رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و جدیت او در حمایت از مقاومت گفت که هر گونه ارتباط یا رایزنی با رژیم صهیونیستی قطعا به نفع مردم لبنان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان در گفتگو با «محمدباقر قالیباف» همتای ایرانی خود گفت: اسرائیل در کشور ما جنایت مرتکب می‌شود و به دنبال آواره کردن لبنانی‌ها است.

نبیه بری در ادامه این گفتگوی تلفنی تأکید کرد: ما در راه خود و مقاومت ثابت قدم هستیم و هرگونه ارتباط یا رایزنی رسمی با رژیم صهیونیستی قطعا به نفع مردم لبنان نخواهد بود.

رئیس مجلس لبنان همچنین به قالیباف گفت: از جدیت شما و تلاش‌های‌تان در حمایت از لبنان و مقاومت اسلامی قدردانی می‌کنم.

بر اساس گزارش رسانه های لبنانی، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تازه ترین تحولات منطقه و لبنان به ویژه جنوب این کشور که هدف حملات و اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی قرار دارد، رایزنی و بحث و تبادل نظر کردند.

نبیه بری و قالیباف تأکید کردند که قبل از هر اقدامی، آتش‌بس باید لبنان را نیز شامل شود.

    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      رژیم صهیونی، غده سرطانی منطقه است که با دروغ، سرزمین فلسطین را غصب کرده و باید مثل هر غده سرطانی دیگری، از منطقه محو شود وگرنه کل بدن را درگیر خواهد کرد.
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حمله اسرائیل جنایتکار به لبنان، تجاوز آشکار و نقض حقوق بین‌الملل است ولی اما متأسفانه سران وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.

