نبیه بری: هر گونه ارتباط با رژیم صهیونیستی قطعا به نفع لبنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان در گفتگو با «محمدباقر قالیباف» همتای ایرانی خود گفت: اسرائیل در کشور ما جنایت مرتکب میشود و به دنبال آواره کردن لبنانیها است.
نبیه بری در ادامه این گفتگوی تلفنی تأکید کرد: ما در راه خود و مقاومت ثابت قدم هستیم و هرگونه ارتباط یا رایزنی رسمی با رژیم صهیونیستی قطعا به نفع مردم لبنان نخواهد بود.
رئیس مجلس لبنان همچنین به قالیباف گفت: از جدیت شما و تلاشهایتان در حمایت از لبنان و مقاومت اسلامی قدردانی میکنم.
بر اساس گزارش رسانه های لبنانی، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تازه ترین تحولات منطقه و لبنان به ویژه جنوب این کشور که هدف حملات و اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی قرار دارد، رایزنی و بحث و تبادل نظر کردند.
نبیه بری و قالیباف تأکید کردند که قبل از هر اقدامی، آتشبس باید لبنان را نیز شامل شود.
