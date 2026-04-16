لزوم تقویت آبخیزداری و احیای مراتع در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید عصر پنجشنبه در جریان سفر به استان مازندران ضمن بررسی وضعیت منابع طبیعی استان، در جریان آخرین اقدامات و چالشهای موجود در حوزههای آبخیزداری، مراتع و حفاظت خاک قرار گرفت.
معاون سازمان منابع طبیعی با قدردانی از اقدامات انجام شده در سطح استان، توسعه فعالیتهای آبخیزداری، احیای مراتع و مقابله با بیابانزایی را از اولویتهای اصلی این سازمان برشمرد و بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای مرتبط تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت این اقدامات در حفظ منابع آب و خاک و کاهش مخاطرات زیستمحیطی، خواستار تقویت هماهنگی بین بخشهای ستادی و استانی برای تحقق اهداف تعیینشده شد.
مهرداد خزایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (نوشهر) در این دیدار با ارائه گزارشی از شرایط موجود، بر ضرورت اجرای برنامههای هدفمند برای صیانت از منابع طبیعی و بهبود بهرهبرداری پایدار تأکید کرد.
در این نشست همچنین بر برنامهریزی مشترک، استفاده از ظرفیتهای موجود و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارتقای وضعیت منابع طبیعی در استان مازندران تأکید شد.
این دیدار با هدف بررسی میدانی، تبادل نظر و همافزایی در راستای اجرای مؤثر برنامههای حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی برگزار شد.
