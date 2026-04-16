افزایش دما و هشدار بارش در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، از امروز تا اواسط روز شنبه، روند افزایشی دما مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، شرایط جوی نسبتاً پایدار بوده و افزایش تدریجی دمای هوا در اغلب مناطق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده، از عصر روز شنبه تا اواخر وقت دوشنبه، سامانهای بارشی وارد استان خواهد شد.
وی تصریح کرد: فعالیت این سامانه موجب کاهش دمای روزانه و وقوع بارشهای متناوب همراه با وزش باد نسبتاً شدید و رعد و برق در نقاط مختلف استان میشود.
زورآوند خاطرنشان کرد: شدت بارشها در برخی ساعات روزهای یکشنبه و دوشنبه، بهویژه در نیمه غربی و مناطق شمالی استان بیشتر خواهد بود.
وی در پایان هشدار داد: در این مناطق احتمال وقوع رگبار تگرگ، آبگرفتگی معابر و بروز سیلابهای محلی وجود دارد و لازم است تمهیدات لازم از سوی دستگاههای مربوطه و شهروندان اندیشیده شود.
