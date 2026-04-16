به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملازینل در مراسم گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی که شامگاه پنجشنبه در عمارت هنر برگزار شد اظهار کرد: هفتهای که به نام نامی سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، مزین گشته، فرصتی است برای تامل در سلوک مردی که با جادوی قلم و اعجاز دوربینش، از مرزهای زمان و مکان عبور کرد.
رئیس حوزه هنری استان قزوین عنوان کرد: آوینی تنها یک مستندساز نبود؛ او معماری بود که با خشتِ کلمات و آینهی تصویر، حقیقت دفاع مقدس را ابدی ساخت. امروز که ما در میانه، یک جنگ دوازدهروزه نبردی تمامعیار ایستادهایم، این پرسش در جانمان طنین میاندازد که آیا ما نیز میتوانیم چون او، روایتگر صادق این لحظات سرنوشتساز باشیم؟ کلام او که امروز از قاب تلویزیون در گوش جان فرزندانمان میپیچد، گواهی است بر این مدعا که هنر متعهد، هرگز در غبار تاریخ کهنه نمیشود.
وی افزود: در این مسیر، یاد و خاطره رهبر شهید و پرچمدار هنر انقلاب را گرامی میداریم؛ هم او که در چهار دهه زعامت خویش، نگاهی ویژه و راهبردی به مقولهی هنر داشتند.
این مسئول تاکید کرد: تاریخ بهیاد دارد که چگونه حضرت آقا، شهید آوینی را در زمان حیاتش قدر دانستند و پس از شهادت نیز با حضور در حوزهی هنری، پیکر مطهر او را که از سفر عشق بازگشته بود، تشکیم کردند. این حرکت ایشان، نه صرفاً یک مراسم تشییع، بلکه پیامی روشن در تکریم مقام هنر و هنرمند انقلابی بود.
وی ادامه داد: استمرار این نگاه را میتوان در جلسات سالانه شعر، پیگیریهای مستمر در حوزهی ادبیات داستانی و پایداری، و بهویژه بنیانگذاری نهضت تاریخ شفاهی مشاهده کرد. همچنین تقریظهای ایشان بر کتابها و تماسهای امیدبخش دفترشان با فیلمسازان، نشان از دیدبانی دقیق و حکیمانه در ساحت فرهنگ دارد. ایشان همانگونه که در حوزههای دفاعی، علمی و فضایی کشور را به اوج اقتدار رساندند، در عرصهی هنر نیز بذرهایی کاشتند که امروز به بار نشسته است.
ملازینل مطرح کرد: واقعیت آن است که در سدههای اخیر، تاریخ ما لبریز از عقبنشینیها و تلخکامیها بود؛ اما به برکت انقلاب اسلامی و میراث ماندگار رهبری، این ورق برگشت.
وی در پایان گفت: امروز مقاومت ما در برابر دشمنان خونخوار و کودککش، نه یک اتفاق، بلکه ثمره ایستادگی در برابر هجوم سنگین سختافزاری و نرمافزاری است. امیدوارم که ما نیز بتوانیم در این مسیرِ روشن، ثابتقدم بمانیم و راوی صادق پیروزیهای نهایی این ملت باشیم.
نظر شما