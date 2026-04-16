۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۵

معاون فرماندار دشتستان: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تمدید شد

بوشهر- معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار دشتستان گفت: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی پنجشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان با اعلام این خبر که با توجه به شرایط جنگی مهلت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است، گفت : طرح‌های مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، جوانان جویای کار و ساکنان مناطق روستایی اهمیت ویژه‌ای دارد و تمدید این مهلت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این گروه‌ها کمک کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار دشتستان افزود : وام اشتغال‌زایی، تسهیلاتی با سود پایین برای ایجاد شغل پایدار است که سقف آن ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بسته به نوع، با بازپرداخت ۴۸ تا ۸۴ ماه و اولویت برای گروه‌های آسیب‌پذیر است.

وی همچنین با تاکید بر همکاری بانک های عامل با متقاضیان تسهیلات اشتغال زا ، افزود : اولویت ما تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت شغلی جدید است لذا بانک‌ها و ادارات خدمات‌رسان باید با انعطاف بیشتری در چارچوب قانون، تسهیل‌گر دریافت تسهیلات برای متقاضیان باشند تا شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد و اشتغال در دشتستان باشیم.

