به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی پنجشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان با اعلام این خبر که با توجه به شرایط جنگی مهلت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است، گفت : طرح‌های مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، جوانان جویای کار و ساکنان مناطق روستایی اهمیت ویژه‌ای دارد و تمدید این مهلت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این گروه‌ها کمک کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار دشتستان افزود : وام اشتغال‌زایی، تسهیلاتی با سود پایین برای ایجاد شغل پایدار است که سقف آن ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بسته به نوع، با بازپرداخت ۴۸ تا ۸۴ ماه و اولویت برای گروه‌های آسیب‌پذیر است.

وی همچنین با تاکید بر همکاری بانک های عامل با متقاضیان تسهیلات اشتغال زا ، افزود : اولویت ما تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت شغلی جدید است لذا بانک‌ها و ادارات خدمات‌رسان باید با انعطاف بیشتری در چارچوب قانون، تسهیل‌گر دریافت تسهیلات برای متقاضیان باشند تا شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد و اشتغال در دشتستان باشیم.