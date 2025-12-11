فرماندار تنگستان: تسهیلات باید به دست کارآفرینان برسد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان با هدف ارزیابی پیشرفت برنامه‌های اشتغال‌زایی و رفع موانع موجود، به‌ویژه در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات تأکید کرد: اشتغال‌زایی یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجموعه مدیریتی شهرستان است و تسهیلات، به عنوان اهرم اصلی در تحقق این هدف، باید به درستی و با سرعت بیشتری به دست متقاضیان واجد شرایط برسد.

فرماندار تنگستان بر لزوم نظارت دقیق بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئول بر روند بررسی پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: تأخیرهای غیرضروری در مراحل معرفی، استعلام و پرداخت تسهیلات به شدت کاهش یابد، زیرا هر روز تأخیر به منزله به تعویق افتادن آغاز کسب‌وکار و ایجاد شغل است.

وی یادآور شد: تسهیلات باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را در سطح شهرستان (به ویژه در بخش کشاورزی، گردشگری و مشاغل خانگی) دارند.

وی از ادارات صمت، جهاد کشاورزی و فنی و حرفه‌ای خواست که آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم را به متقاضیان ارائه دهند تا طرح‌ها از نظر فنی و بازاریابی قوی باشند و پس از دریافت تسهیلات دچار مشکل نشوند.

در پایان، بر شفافیت در ارائه گزارش‌ها و اعلام دقیق میزان جذب و پرداخت تسهیلات در هر بخش تأکید شد تا بتوان نقاط ضعف را شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری‌های مقتضی اتخاذ کرد.