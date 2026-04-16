۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۲

استقبال ایران از آتش‌بس در لبنان و استقامت رزمندگان مقاومت

استقبال ایران از آتش‌بس در لبنان و استقامت رزمندگان مقاومت

سخنگوی وزارت امور خارجه با استقبال از اعلام آتش‌بس در لبنان گفت: توقف جنگ در لبنان بخشی از تفاهم آتش‌بس بین ایران و آمریکا با وساطت پاکستان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در جریان گفت وگوهای خود با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در مذاکرات اسلام‌آباد، بر ضرورت برقراری هم‌زمان آتش‌بس در کل منطقه از جمله لبنان تاکید داشت و این موضوع را پس از مذاکرات اسلام‌آباد نیز با جدیت دنبال کرد.

وی ضمن تجلیل از استقامت اسطوره‌ای مردم لبنان و رزمندگان مقاومت در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، از مساعی پاکستان، به‌ویژه طی ۲۴ ساعت گذشته، که نهایتا منجر به اعلام آتش‌بس ۱۰ روزه شد، تقدیر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تسلیت به خانواده‌های شهدای مقاومت لبنان و ابراز همبستگی با مردم و دولت لبنان، بر ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان، آزادی کلیه اسرا و بازگشت همه آوارگان به مناطق سکونت خود و بازسازی مناطق و زیرساخت‌های تخریب شده لبنان با کمک جامعه بین‌المللی تاکید کرد.

