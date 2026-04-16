به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جدا عصر پنجشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای دهه کرامت استان قم اظهار کرد: امسال نیز همزمان با فرا رسیدن ایام نورانی ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، مجموعه کانونهای خدمت رضوی استان قم برنامههای گستردهای را با رویکردی متناسب با شرایط روز جامعه تدارک دیده است.
وی با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان و شهدای جنگ اخیر و نیز گرامیداشت یاد رهبر شهید افزود: دهه کرامت امسال در قم با حال و هوایی متفاوت و با محوریت جبهه مقاومت، جنگ تحمیلی سوم، تکریم خانوادههای شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای ولایت برگزار میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس حضور مردمی گفت: حضور مستمر و پرشور مردم در اجتماعات شبانه و آیینهای میدانی طی بیش از ۴۶ شب گذشته، جلوهای از پایداری اجتماعی و انسجام ملی را به نمایش گذاشته است و فعالان رسانهای نیز در انعکاس این شور عمومی نقش مؤثری ایفا کردهاند.
جدا با بیان اینکه پیوند نسل نوجوان و جوان با معارف اهلبیت (ع) یکی از اهداف اصلی این برنامههاست، تصریح کرد: امروز حضور نوجوانان و جوانان در میدانهای اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای تعمیق هویت دینی و انقلابی است و دهه کرامت فرصت مغتنمی برای تقویت این پیوند معنوی به شمار میرود.
وی ادامه داد: برنامههای امسال از شب ولادت حضرت معصومه (س) آغاز میشود و در مجموع ۵۳ عنوان برنامه در سطح شهر قم، مساجد، محلات، حرم مطهر و مراکز خدماتی پیشبینی شده است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم با اشاره به تداوم فعالیتهای خادمیاران در روزهای جنگ اخیر گفت: از نخستین روزهای آغاز جنگ، پویش «قرار مقاومت» با مشارکت کانونهای تخصصی ۲۰ گانه و کانونهای محلهای آغاز شد و خدمات متنوعی در حوزههای سلامت، جهادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.
وی افزود: اعزام تیمهای پزشکی و درمانی به مناطق آسیبدیده، حضور گروههای جهادی برای ترمیم منازل خسارتدیده، اعزام مداحان و سخنرانان به اجتماعات مردمی، سرکشی به خانواده شهدای جنگ اخیر و برپایی روضههای خانگی از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این ایام بوده است.
جدا از اجرای پویش «نذر خانه» نیز خبر داد و بیان کرد: در این طرح، خانوادههایی که امکان اسکان موقت آسیبدیدگان جنگ را داشتند، اعلام آمادگی کردند و این ظرفیت مردمی حتی فراتر از قم و از سوی شهرهای دیگر نیز مورد استقبال قرار گرفت.
وی در تشریح مهمترین برنامههای دهه کرامت گفت: آیین دسته گلباران و گلباران ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نخستین برنامه رسمی دهه کرامت است که شنبه شب پس از نماز مغرب و عشا با حرکت دستههای مردمی به سمت حرم مطهر برگزار میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم افزود: مراسم خطبهخوانی روز ولادت در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر، اهتزاز پرچم رضوی در میادین اصلی شهر، جشنهای دختران، ویژهبرنامههای کانونی در حرم مطهر و محلات و همچنین برنامههای شادمانه در کانونهای محوری از دیگر برنامههای آغازین این دهه خواهد بود.
وی با اشاره به ویژهبرنامههای حوزه ایثار و شهادت گفت: طرح «میثاق یاران» با محور تجدید دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، جانبازان و شهدای جنگ اخیر در چند مرحله اجرا میشود و مجالس توسل در منازل شهدا نیز در همین چارچوب برپا خواهد شد.
جدا ادامه داد: شب شعر رضوی با عنوان «رواق ادب» با حضور شاعران آیینی، برنامه «رسم پهلوانی» برای تکریم خانواده شهدای ورزشکار و عیادت از آنان، و نیز برنامه «یا امام رئوف» با حضور در بیمارستانها و دیدار با بیماران و مجروحان از دیگر بخشهای مهم این دهه است.
وی از برگزاری دو نوبت «چهارشنبههای امام رضایی» در مساجد منتخب شهر خبر داد و اظهار کرد: در این برنامهها علاوه بر محافل زیارتی و توسل، میزهای خدمت رضوی نیز در برخی مساجد برپا خواهد شد تا خدمات اجتماعی و مردمی در بستر مساجد توسعه یابد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم همچنین عنوان کرد: در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالروز تأسیس سپاه پاسداران، برنامه «عزت، امنیت، وطندوستی با مهر رضوی» با هدف تجلیل از نیروهای ارتش، سپاه و خانواده شهدای این دو نهاد برگزار میشود.
وی گفت: با توجه به شرایط ویژه امنیتی و استقرار نیروهای نظامی در نقاط مختلف، این برنامهها متناسب با موقعیتهای میدانی و محل استقرار نیروها در سطح شهر اجرا خواهد شد و کانونهای محلهای در این بخش نقش محوری دارند.
جدا با تأکید بر مردمی بودن برنامههای دهه کرامت افزود: محور اصلی برنامههای امسال، حضور میدانی مردم در محلات، مساجد، اجتماعات شهری و صحنههای خدمترسانی است و تلاش شده است علاوه بر حفظ اصالت مناسبتهای رضوی، پاسخ متناسبی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی روز جامعه نیز داده شود.
گستره ۲۹ برنامه مردمی دهه کرامت رضوی در قم
جدا در ادامه به عناوین پیشبینی شده این ایام اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعه برنامههای امسال با رویکرد مردمی، اجتماعی و خدماتمحور طراحی شده و تلاش شده است همه اقشار جامعه از خادمیاران، خانوادهها، نوجوانان، ورزشکاران، بیماران، زندانیان و اصناف در این رویداد معنوی سهم و نقش داشته باشند.
وی در تشریح برنامههای مرتبط با خادمیاران افزود: برنامه «یاد یاران ۲» با هدف عیادت از خادمیاران بیمار در سطح استان اجرا میشود و در استان قم ۲ هزار و ۷۰۰ خادمیار فعال حضور دارند و از میان آنان، تعدادی از خادمیارانی که در بستر بیماری هستند شناسایی شدهاند تا کانونهای مختلف با حضور در منازل این عزیزان، از آنان عیادت و دلجویی کنند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم ادامه داد: همچنین در قالب برنامه «یاد یاران ۳» که روز جمعه چهارم اردیبهشت برگزار میشود، دیدار با خانواده خادمیاران متوفی و گرامیداشت یاد خادمانی که سالها در مسیر خدمت به ساحت امام رضا (ع) فعالیت داشتند، در دستور کار قرار گرفته است.
جدا با اشاره به برنامههای فرهنگی و کتابمحور دهه کرامت بیان کرد: «پاتوق کتاب» در سوم اردیبهشت و همزمان با روز جهانی کتاب برگزار میشود که شامل نشستهای کتابخوانی، معرفی و نقد کتاب و اجرای برنامههای ترویجی در حوزه مطالعه است و این برنامه با همکاری کانون کتاب و کتابخوانی، سازمان کتابخانههای آستان قدس رضوی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهاد کتابخانههای عمومی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در همین روز، برنامه «ستارگان هدایت» نیز به مناسبت روز تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه در سطح امامزادگان استان قم برگزار میشود و کانون وقف و نذر مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم از برگزاری برنامه «میثاق با ولایت» در روز جمعه و همزمان با نماز جمعه خبر داد و گفت: خادمیاران با لباس و نشان خدمت رضوی در نمازهای جمعه قم، پردیسان، جعفرآباد و کهک حضوری منسجم خواهند داشت و همزمان میزهای خدمت تخصصی نیز در مصلای نماز جمعه سراسر استان برپا میشود.
وی در ادامه به برنامههای حوزه ورزش و نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: برنامه «ورزش، سلامت و کرامت» روز چهارم اردیبهشت با حضور خادمیاران و آحاد مردم در قالب راهپیمایی از مبادی مساجد به سمت تجمعات میدانی سطح شهر برگزار خواهد شد.
جدا افزود: در پنجم اردیبهشت نیز ویژهبرنامه «جوانههای رضوی» با محور نوجوانان و در قالب اجتماع نوجوانان رضوی در یکی از اجتماعات شاخص شهر برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای تکریم خدمات عمومی تصریح کرد: در ششم اردیبهشت، طرح «تجلیل از خادمان ملت» با حضور در نهادها و دستگاههای خدمترسان از جمله نیروهای مسلح، آتشنشانی، هلال احمر، اورژانس و همچنین تقدیر از پاکبانان اجرا خواهد شد، به ویژه در شرایطی که حجم فعالیت این اقشار به واسطه حضور گسترده مردم در اجتماعات شهری افزایش یافته است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم بیان کرد: برنامه مبارزه دائمی و خستگیناپذیر»ث نیز با محور گرامیداشت سالروز شکست حمله آمریکا در طبس و حضور در تجمعات شبانه مردمی در هفتم اردیبهشت برگزار میشود و تلاش شده است با حضور خادمیاران و پرچم متبرک رضوی، جلوهای ویژه به این آیین داده شود.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات اجتماعی، میزهای مشاوره و مددکاری طی روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت در مساجد و کانونهای محلهای استان با ثبتنام قبلی برپا میشود تا خدمات مشاورهای در دسترس خانوادهها قرار گیرد.
جدا از اجرای برنامه «ایران جوان» در هشتم اردیبهشت خبر داد و گفت: در این طرح از خانوادههای پرجمعیت با محور کانون بانوان و خانواده تکریم خواهد شد.
وی با اشاره به آیینهای شادی و نشاط دهه کرامت افزود: دسته شادپیمایی شب ولادت امام رضا (ع) طبق سنوات گذشته با حضور گسترده خادمیاران از میدان آستان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود و آیین «نوای ملکوت» نیز در همین ایام اجرا خواهد شد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم گفت: در طول دهه کرامت، پخش صلوات خاصه امام رضا (ع) رأس ساعت ۸ صبح و ۸ شب در میادین، بوستانها، معابر و امامزادگان سطح شهر انجام میشود تا فضای عمومی شهر رنگ و بوی رضوی بیشتری بگیرد.
وی با اشاره به برنامههای سلامتمحور و حمایتی اظهار کرد: پویش «نذر خون» با حضور خادمیاران در مراکز انتقال خون، برنامه «نذر شفا» در قالب اردوهای سلامت، و نیز طرح «معینالضعفا» با اجرای اردوهای جهادی و عمرانی برای منازل آسیبدیده از اولویتهای جدی این دهه است.
جدا افزود: در برنامه «ضامن آهو» نیز خادمیاران با حضور در زندانها و ندامتگاهها ضمن اجرای برنامههای فرهنگی و شاد، خدمات مشاورهای ویژهای به زندانیان ارائه خواهند کرد.
قم- مدیر کانونهای خدمت رضوی استان قم برنامههای ایام دهه کرامت از میلاد حضرت معصومه(س) تا میلاد حضرت رضا(ع) این مرکز را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جدا عصر پنجشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای دهه کرامت استان قم اظهار کرد: امسال نیز همزمان با فرا رسیدن ایام نورانی ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، مجموعه کانونهای خدمت رضوی استان قم برنامههای گستردهای را با رویکردی متناسب با شرایط روز جامعه تدارک دیده است.
