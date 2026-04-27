۳ مادر زندانی کرمانشاهی در دهه کرامت آزاد شدند

سلمان یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع به مناسبت دهه کرامت در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدماتی طراحی شده و بخشی از آن‌ها اجرا شده و سایر برنامه‌ها نیز طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور خادمیاران رضوی در استان افزود: جمعی از خادمان حرم امام رضا (ع) با حضور در کرمانشاه، ضمن دیدار با زندانیان و کارکنان زندان مرکزی، برنامه‌های معنوی و فرهنگی ویژه‌ای را برای آنان برگزار کرده‌اند و این روند در مراکز دیگر نیز ادامه دارد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه یکی از اقدامات شاخص این ایام را آزادی زندانیان عنوان کرد و گفت: در همین راستا، سه مادر زندانی جرایم غیرعمد با حمایت مالی آستان قدس رضوی آزاد شده و به خانواده‌های خود بازگشتند.

وی در ادامه به اجرای طرح اطعام رضوی اشاره کرد و افزود: در قالب این برنامه، هزاران پرس غذای گرم در چندین آشپزخانه در سطح استان طبخ و میان نیازمندان توزیع می‌شود که این اقدام در شب میلاد امام رضا (ع) نیز ادامه خواهد داشت.

یاوری همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مساجد خبر داد و گفت: طرح «نسیم مهر رضوی» در قالب برگزاری مراسم در مساجد مختلف در حال اجراست و خدماتی همچون مشاوره و برنامه‌های فرهنگی در این محافل ارائه می‌شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تصریح کرد: پویش‌های حمایتی و سرکشی به خانواده‌های نیازمند، همچنین تجلیل از نیروهای خدمت‌رسان از جمله کادر درمان، امدادی و انتظامی در دستور کار قرار دارد و این برنامه‌ها تا پایان دهه کرامت ادامه خواهد داشت.