رجبی: پرچم امام رضا (ع) در امتداد پرچم پیامبر اسلام (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آیین معنوی اهتزاز پرچم متبرک آستان قدس رضوی به مناسبت آغاز دهه کرامت با حضور خادمیاران رضوی و اقشار مختلف مردم در پارک شیرین کلانشهر کرمانشاه برگزار شد.

احمد رجبی، دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه در این مراسم ضمن درود بر ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای سه جنگ اخیر تحمیلی بر ملت ایران و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در این ایام خاص، برای تمامی رزمندگان محور مقاومت آرزوی سلامت و سعادت داریم و امیدواریم با حضور و زعامت عقیل جدید و جوان این جبهه، شاهد پیروزی نهایی جهان اسلام بر کفر و استکبار جهانی باشیم و ان‌شاءالله خبرهای خوشی از سوی آقا امام رضا (ع) به مردم مسلمان جهان برسد.

وی با تبریک فرارسیدن روزهای نورانی دهه کرامت و قدردانی از حضور باشکوه خادمیاران و مسئولان در این محفل معنوی، افزود: دهه کرامت که با میلاد باسعادت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز شده و به مدت ۱۰ روز تا میلاد پربرکت آقا امام رضا (ع) ادامه می‌یابد، فرصت مغتنمی برای توجه به سیره این معصومین است.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه با اشاره به برافراشته شدن پرچم مقدس، ملکوتی و متبرک امام هشتم (ع) در این مراسم، تصریح کرد: این آیین گرامیداشت، صرفاً یک مراسم ملی و مذهبی نیست، بلکه نشان‌دهنده عمق ارادت، عشق و علقه قلبی و روحی مردم مسلمان، به ویژه ملت عزیز ایران نسبت به ساحت مقدس امام رضا (ع) است که در برنامه‌های ایام دهه کرامت به اوج خود می‌رسد.

رجبی هدف از اجرای این برنامه‌ها را حفظ شعائر اسلامی دانست و تأکید کرد: متن و بطن اصلی این آیین‌ها، توجه به مسائل معنوی و کرامت انسان‌هاست؛ چرا که پرچم امام رئوف و با کرامت ما، دقیقاً در راستا و امتداد همان پرچم عظیمی است که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) سال‌ها قبل در صدر اسلام برافراشتند و این مسیر باید استمرار داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره رضوی در امر خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری این‌گونه آیین‌ها منجر به این شود که مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی که توفیق خدمت به ملت عزیز ایران را در عرصه‌های مختلف دارند، با نگاه احترام، حفظ کرامت انسانی و با نیت خالصانه و رضوی مشغول به ادامه خدمت‌رسانی به مردم باشند.