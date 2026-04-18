  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

تاکید ارتش پاکستان بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای با اشاره به سفر سه روزه فرمانده ارتش این کشور به ایران، بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش پاکستان در بیانیه‌ای به مناسبت پایان سفر سه روزه عالی ترین مقام نظامی این کشور به ایران تصریح کرد: فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان در طول این سفر با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران دیدار و جلسات جداگانه‌ای با دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است: بازدید فیلد مارشال عاصم منیر نشان دهنده عزم راسخ پاکستان برای تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه غرب آسیا و ارتقای صلح، ثبات و رفاه در منطقه است.

اسلام آباد نقش مهمی در میانجی گری بین تهران و واشنگتن برای رسیدن به آتش بس داشت. فرمانده ارتش و نخست وزیر پاکستان تماس‌های متعددی با مقامات ایرانی داشتند و نقش مهمی در تبادل پیام بین تهران و واشنگتن ایفا کردند.

کد مطلب 6803788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها