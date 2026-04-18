به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش پاکستان در بیانیه‌ای به مناسبت پایان سفر سه روزه عالی ترین مقام نظامی این کشور به ایران تصریح کرد: فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان در طول این سفر با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران دیدار و جلسات جداگانه‌ای با دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است: بازدید فیلد مارشال عاصم منیر نشان دهنده عزم راسخ پاکستان برای تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه غرب آسیا و ارتقای صلح، ثبات و رفاه در منطقه است.

اسلام آباد نقش مهمی در میانجی گری بین تهران و واشنگتن برای رسیدن به آتش بس داشت. فرمانده ارتش و نخست وزیر پاکستان تماس‌های متعددی با مقامات ایرانی داشتند و نقش مهمی در تبادل پیام بین تهران و واشنگتن ایفا کردند.