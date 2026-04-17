افتتاح ۵ طرح هادی روستایی در شهرستان لردگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شهبازی اظهار کرد: اجرای طرح هادی روستاهای فجر برآفتاب، مامور، چال دراز، رمرون و چیگو به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ امام افتتاح شدند.

شهبازی افزود: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر ۳۲۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به فلسفه وجودی بنیاد مسکن که ارایه خدمات به محرومین و روستائیان است، علام کرد: یکی از دلایل عملکرد مناسب بنیاد مسکن در توسعه روستا ها، تعامل، همکاری و مشارکت بخشداری و دهیاری ها بوده و ابراز امیدواری کردند که این تعامل همچنان ادامه داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس در این آئین ضمن تشکر از بنیاد مسکن در ارائه‌ خدمات بی وقفه به روستاییان گفت: توسعه روستاها یکی از ارکان اصلی توسعه کشور است و نقش بنیاد مسکن در این زمینه بر همگان روشن بوده و امروزه در دورافتاده ترین نقاط این شهرستان نیز این خدمات قابل مشاهده است .

سید روح‌الله موسوی افزود: یکی از اداراتی که مردم نسبت به عملکرد آن رضایت دارند بنیاد مسکن است که سرپرست این بنیاد در استان فردی عملگرا بوده و طی سنوات گذشته خدمات شایانی را در حوزه انتخابیه انجام داده است.

وی در راستای مساعدت واحد امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن در اجرای پروژه های شهرستان، عوامل اجرایی این ماشین آلات را نمونه واقعی انسان های جهادگر دانسته و با تقدیم لوحی به راننده گریدر بنیاد مسکن از وی تقدیر کرد.

در ادامه یک فقره قرار داد واگذاری زمین و یک جلد سند نیز به طور نمادین تحویل متقاضیان شد.