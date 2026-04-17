علی بابایی کارنامه در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبتنام ۱۷ هزار و ۵۱۰ داوطلب برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان خبر داد و گفت: میزان عدم احراز و رد صلاحیتها نسبت به دورههای گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است.
وی با اشاره به روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در استان مازندران اظهار کرد: در مجموع بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ روستای استان در این دوره مشمول برگزاری انتخابات هستند که برای تصدی ۷۳۲ کرسی شوراهای اسلامی روستا، داوطلبان ثبتنام کردهاند.
وی افزود: با توجه به جمعیت روستاها، ترکیب شوراها در برخی مناطق سه نفره و در برخی دیگر پنج نفره خواهد بود که این موضوع بر اساس شاخصهای جمعیتی تعیین میشود.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران ادامه داد: در بخش شهری نیز برای ۶۵ شهر استان، تعداد ۲ هزار و ۳۱۷ نفر داوطلب حضور در رقابتهای انتخاباتی شدهاند که نشاندهنده مشارکت قابل توجه شهروندان در این عرصه است.
بابایی کارنامی با اشاره به روند بررسی صلاحیتها تصریح کرد: خوشبختانه در این دوره با اجرای دقیق فرآیندها و تعامل مناسب میان دستگاههای مختلف، میزان عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیتها نسبت به ادوار گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
وی همچنین از همکاری دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی قدردانی کرد و گفت: همراهی و تعامل این نهادها نقش مهمی در برگزاری سالم و قانونمند انتخابات ایفا کرده است.
