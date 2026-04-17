ابوظبی میزبان همایش بین المللی حقوق اسلامی و جامعه معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین‌المللی حقوق اسلامی و جامعه معاصر (International Conference on Islamic Law and Modern Society – ICILMS-26) رویدادی علمی است که در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود. هدف این همایش ارائه پژوهش‌های نوین در حوزه فقه و حقوق اسلامی و جامعه معاصر است.

این همایش با رویکردی میان‌رشته‌ای تلاش دارد بستری برای همکاری علمی میان پژوهشگران فراهم آورد و با تمرکز بر چالش‌های نهادی، اجتماعی و علمی، به ارتقای کیفیت تولید و انتشار دانش کمک کند. برنامه‌های همایش شامل سخنرانی‌های کلیدی، ارائه مقالات، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و فرصت‌های شبکه‌سازی علمی است. مقالات این همایش، پس از ارسال مقاله کامل و ارایه آن در همایش، در مجموعه مقالات منتشر می‌شود.

تاریخ برگزاری همایش: ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۳۰ آوریل تا ۱ مه ۲۰۲۶) است

