حریق و شکستگی خط لوله نفت در گردنه «رازان»؛ علت حادثه در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مقارن ساعت هفت صبح روز جاری بر اساس گزارش واصله به آتش‌نشانی خرم‌آباد، لوله سراسری نفت خام واقع در گردنه «رازان» دچار شکستگی و حریق شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از گزارش حادثه، با تماس با مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان لرستان و هماهنگی با مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان مرکزی، عوامل فنی به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، افزود: هم اکنون نیروهای فنی و عملیاتی به‌منظور کنترل و پیشگیری از هرگونه حادثه‌ای در محل حادثه مستقر هستند.

پور علی، گفت: علت حادثه در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.