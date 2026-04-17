۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

حریق و شکستگی خط لوله نفت در گردنه «رازان»؛ علت حادثه در دست بررسی است

خرم‌آباد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حریق و شکستگی خط لوله سراسری نفت در گردنه «رازان» در بخش «زاغه» شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مقارن ساعت هفت صبح روز جاری بر اساس گزارش واصله به آتش‌نشانی خرم‌آباد، لوله سراسری نفت خام واقع در گردنه «رازان» دچار شکستگی و حریق شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از گزارش حادثه، با تماس با مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان لرستان و هماهنگی با مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت استان مرکزی، عوامل فنی به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، افزود: هم اکنون نیروهای فنی و عملیاتی به‌منظور کنترل و پیشگیری از هرگونه حادثه‌ای در محل حادثه مستقر هستند.

پور علی، گفت: علت حادثه در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6803094

    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      وقتی به نقض آتش‌بس دشمن جواب ندهید هر لحظه پرروتر می شوند

