۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

عملیات جستجوی کودکان مفقود شده در دهلران ادامه دارد

ایلام - نماینده مردم حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات جستجوی کودکان مفقود شده در دهلران ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله چراغی در بازدید از مراحل جستجوی کودکان مفقوده شده دهلران ضمن دیدار و دلجویی از خانواده‌های این دو کودک و گفتگو با اهالی منطقه، بر ضرورت تسریع در فرآیند جست‌وجو تأکید کرد.

وی در راستای تقویت عملیات امدادی، طی تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت نفت و گاز غرب، اعزام تجهیزات تخصصی و پیشرفته جهت پایش دقیق تونل‌های کانال آب منطقه را پیگیری کرد.

نماینده مردم حوزه جنوب ایلام همچنین در ادامه، با رایزنی با نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی استان، خواستار به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های لجستیکی و نیروهای متخصص برای روشن شدن وضعیت مفقودشدگان شد.

وی در پایان این بازدید میدانی، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان دهلران و نیروهای مردمی، بر استمرار عملیات تا حصول نتیجه نهایی تأکید و ابراز امیدواری کرد که با تقویت تجهیزات پایش، این انتظار به‌زودی پایان یابد.

