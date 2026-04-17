مقاوم سازی ۱۴۲ هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عدیلی بیان کرد: ۱۴۲ هزار واحد مسکونی در سیستان وبلوچستان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مقاوم سازی شده است

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ادامه داد: این عدد، معادل ۵۳ درصد واحد های مسکونی در استان است که بسیار نزدیک به میانگین کشوری است.

وی از اجرای ۱۵۰۰ طرح هادی روستایی طی برنامه هفتم توسعه تا سال ۱۴۰۷ خبر داد و افزود: اجرای این طرح، شاخص اجرای طرح هادی را به میانگین کشوی ۶۸ درصد می رساند.

عدیلی تصریح کرد: ۹۷۶ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتبار افزون بر ۵۶۰ میلیارد تومان در حاشیه شهرهای سیستان و بلوچستان اجرا شده است.

