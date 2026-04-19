تعریف ۶۰ پروژه بهسازی و روکش آسفالت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای گسترده عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای مختلف استان در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۷۶۴ کیلومتر از این محورها، شامل راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی، آسفالت و بهسازی شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری سال گذشته برای اجرای عملیات آسفالت ۲۳۰ کیلومتر بود که با پیگیری‌ها به ۷۶۴ کیلومتر افزایش یافت، ادامه داد: بیش از ۶۰ پروژه جدید بهسازی و روکش آسفالت برای سال جاری تعریف شده و هدف‌گذاری امسال برای اجرای عملیات آسفالت ۴۰۰ کیلومتر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با بیان اینکه عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه‌های استان از اواسط اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، بیان کرد: اولویت‌بندی اجرای پروژه‌ها، بر اساس شدت خرابی‌ها، ابتدا در راه‌های شریانی و اصلی و سپس در راه‌های فرعی و روستایی انجام می‌شود.

وی با اشاره به بارش‌های بهاری و تأثیر آن بر وضعیت راه‌ها، گفت: در حال حاضر ۱۵ گروه راهداری مشغول چاله گیری و لکه‌گیری با استفاده از بیش از ۲ هزار تن آسفالت سرد کیسه‌ای در سطح راه‌های استان هستند تا پیش از راه‌اندازی کارخانه‌های آسفالت، وضعیت راه‌ها بهبود یابد.

پرورشی در پایان با تاکید بر اهمیت نگهداری از پنج هزار و ۴۴۶ کیلومتر انواع راه در استان همدان که جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، بیان کرد: این زیرساخت‌ها نیازمند توجه و نگهداری ویژه هستند.