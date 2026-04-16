توزیع بیش از ۲۳ هزار تن آرد میان عشایر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران ، گفت: با برنامهریزی منظم در سال گذشته، نیاز بخش عمده خانوارهای عشایری بهصورت مستمر و پایدار تأمین شد.
مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان افزود: میزان آرد توزیعشده با توجه به شرایط آبوهوایی، تغییرات جمعیتی و نیازهای فصلی عشایر پیشبینی و مدیریت شده است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از معیشت عشایر یک اولویت جدی است، گفت: تأمین بهموقع آرد علاوه بر تضمین امنیت غذایی، در حفظ پایداری کوچنشینی و جلوگیری از آسیبهای معیشتی نقش اساسی دارد.
مدیرکل امور عشایر همچنین اظهار کرد: برنامهریزی برای سال جاری با محورهایی چون بهبود شبکه توزیع، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت زیرساختهای حملونقل و کاهش زمان تأمین ادامه خواهد داشت. او هدف نهایی این برنامهها را ارائه خدمات کارآمدتر و منظمتر به جامعه عشایری عنوان کرد.
