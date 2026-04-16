به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار ظهر پنجشنبه با مولوی ساداتی امام جمعه اهل سنت مسجد جامع نور سراوان ضمن عرض سلام و ادب و تسلیت ایام اربعین امام شهید (ره)، سرداران رشید و شهدای اخیر، اظهار داشت: دوران ۴۰ روزه اخیر با مصیبت‌های سختی سپری شد، اما لطف الهی شامل حال این ملت گردید و صبر، بصیرت، رشادت و شهامتی به مردم عطا نمود که همواره در صحنه حضور یافته و به میدان‌داری و راهبری پرداختند.

️امام جمعه زاهدان در تحلیل وقایع اخیربیان کرد: دشمن گمان می‌کرد با ضربه زدن به نظام، ارکان کشور متلاشی شده، مردم به خیابان‌ها آمده و دست به آشوب می‌زنند تا نظام ساقط شود. اما در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردند که رهبر معظم انقلاب در عرض چند دقیقه جایگزین سرداران شهید را مشخص نموده و بلافاصله دفاع کوبنده ایران آغاز شد و هیچ اتفاق ناگواری رخ نداد، چرا که مردم پای کار بودند.

️نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت مقام رهبری، کسی برای پر کردن آن خلأ وجود نخواهد داشت و به اهداف خود می‌رسند؛ اما آن امام شهید (ره)، مردم خود را به خوبی می‌شناخت و با تدبیر، نظام را به گونه‌ای سازماندهی کرده بود که فرمودند اگر اتفاقی نیز رخ دهد، خداوند همین مردم را مبعوث نموده و کار را به سرانجام می‌رساند.

️آیت‌الله محامی افزود: با شهادت ایشان و جمع کثیری از مسئولان، سرداران و دانش‌آموزان، نه تنها تزلزلی در نظام ایجاد نشد، بلکه ریشه‌های آن مستحکم‌تر گردید و مردم خود به میدان آمده و انقلاب را راهبری کردند و در موقعیتی که کشور در لحظاتی فاقد رهبر و فرمانده کل قوا بود، سیستم نظام به کار خود ادامه داد و رزمندگان اسلام در عرض چند ساعت، پاسخی کوبنده به دشمن دادند که بسیار سریع‌تر از جنگ ۱۲ روزه بود.

️وی با اشاره به تشابه وقایع اخیر با جریان عاشورا بیان داشت: اتفاقات اخیر پرتویی از جبهه‌گیری حق و باطل در دوره اباعبدالله الحسین (ع) و جریان عاشوراست و پیام‌های حضرت آقا و نکاتی که ایشان در خصوص تکرار فرامین ابی‌عبدالله (ع) پیرامون یزید زمانه فرمودند، حامل پیام‌هایی بود که شاید در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ اما امروز صحنه به گونه‌ای رقم خورده است که هر جوینده حقی، جریان عاشورا را درک می‌کند.

️وی ضمن تاکید بر غیرقابل دفاع بودن جنایات دشمنان، خاطرنشان کرد: دشمن آمریکایی صهیونی به قدری مرتکب جنایت شده‌اند که دیگر جای دفاعی باقی نمانده و حتی در سیستم‌های خودشان نیز این اقدامات را جنایت جنگی و غیرقابل دفاع می‌دانند، از شهادت دانش‌آموزان گرفته تا هدف قرار دادن ناوهای جماران و دنا و در رأس آن شهادت امام شهید (ره)، همگی محکوم است.

️آیت‌الله محامی افزود: امروز نیز همان جبهه‌گیری‌ها وجود دارد؛ عده‌ای در اقصی نقاط عالم با زبان، قلم و حمایت خود در این مسیر هستند و در مقابل، افرادی نیز چه‌بسا در داخل کشور سکوت کرده یا با مزدوری برای دشمن، جبهه خود را جدا کرده‌اند اما تکلیف حق و باطل مشخص است و امیدواریم خداوند پیروزی نهایی را با از بین رفتن رژیم غاصب صهیونیستی و برچیده شدن پایگاه‌های آمریکایی از منطقه، نصیب ملت ایران و جبهه مقاومت نماید.

️آیت‌الله محامی در پایان با اشاره به پاسخ‌های رهبر جدید انقلاب به پیام‌های مردم و علمای استان، اظهار داشت: رهبر عزیز و جدیدمان لطف نموده و پاسخ تسلیت و تبریک مردم و علما را صادر فرمودند و من تاکید داشتم که سیستان و بلوچستان دارای بافت مذهبی و قومیتی است و ِلذا ایشان لطف کرده و پاسخ‌های جداگانه‌ای برای سرداران و علما صادر نمودند از جمله دو پاسخ شخصی برای جناب مولوی عبدالصمد ساداتی و جناب مولوی عبدالرحمان چابهاری مرقوم فرمودند.

️نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان در ادامه متن پیام کتبی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای خطاب به مولوی عبدالصمد ساداتی ساداتی را قرائت نمودند.