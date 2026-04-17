حجت الاسلام علیزاده: «رهبر انقلاب» عالمی مجاهد با سابقه جبهه است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام علی علیزاده صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با بیان اینکه انسان‌ها در زندگی با ۲ امام روبه‌رو هستند، اظهارکرد: انسان مختار است اختیار خود را به «امام نور» بسپارد یا به «امام نار».

امام جماعت مسجد جمکران، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در تداوم مسیر امامان نورانی شکل گرفت، افزود: در عرصه سیاست و فضای بین‌الملل همه پذیرفته‌اند که انقلاب اسلامی یک معجزه بود.

وی گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس اول ، امکانات و تجهیزات چندانی نداشت، اما اتحاد، معنویت، شور، معرفت و لمس آیات قرآن، انقلاب را به یک معجزه تبدیل کرد.

حجت‌الاسلام علیزاده با بیان اینکه پس از رحلت امام خمینی(ره)، معجزه دوم در وجود «رهبر شهید» جلوه‌گر شد، گفت: مردم ایران و حتی مردم دنیا با رحلت امام، نعمت بزرگی را از دست دادند.

وی اقتدار، حکمت و تجربه میدانی را از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید برشمردو اظهار کرد: در ابتدای رهبری امام خامنه ای (قدس سره)، آمریکا با پشتوانه صدام به بخش‌هایی از ایران حمله کرد.

امام جماعت مسجد جمکران «رهبر انقلاب» را معجزه سوم معرفی کرد و گفت: سال‌ها جلسات مختلف برگزار می‌شد اما اجازه انتشار تصویر او داده نمی‌شد.

وی افزود: آیت الله سید مجتبی امام خامنه ای (مدظله العالی)عالمی بزرگ با سال‌ها تدریس علوم دینی، شاگردان فراوان و سابقه حضور در جبهه فعالیت داشته است .

حجت‌الاسلام علیزاده با بیان اینکه معجزه اول انقلاب به رهبری امام خمینی(ره)، معجزه دوم رهبر شهید و معجزه سوم رهبر جوان است، گفت: همه باید مراقب امامان نار باشیم.