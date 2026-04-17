  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

بیش از ۱۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اندیمشک کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف بیش از ۱۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میر فیضی اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، مأموران ایست و بازرسی پل زال اندیمشک حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تریلر مشکوک و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس پس از توقف خودرو در بازرسی تخصصی مقدار ۱۲۲ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۴۳ کیلو گرم شیشه و پنج کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

سردار میرفیضی با اشاره به دستگیری سه سوداگر مرگ در این رابطه گفت: در این عملیات سه نفر قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6803122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها