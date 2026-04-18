ذوالفقاری: ارتش جمهوری اسلامی ایران نماد همبستگی در برابر چالش هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی روز ۲۹ فروردین؛ روز ارتش را به تمام غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرصتی است تا با افتخار، یاد و خاطره غیورمردان ارتش را گرامی بداریم. ارتش ما در طول تاریخ پرافتخار خود، همواره در دفاع از میهن اسلامی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نقشآفرینی کرده است. این روز، تجلیگر ایثار و فداکاری کسانی است که با ایمان و اعتقاد راسخ به آرمانهای انقلاب اسلامی، جان خود را در طبق اخلاص نهادند.
در دوران دفاع مقدس، رشادتها و دلاوریهای ارتشیان دلیر ما در برابر تجاوز دشمن بعثی، نه تنها نشان از ایمان و اراده قوی آنها داشت، بلکه نمادی از وحدت و همبستگی ملت ایران بود. این دلاوران با جانفشانی و ایثار، در جبههها ایستادند و با فداکاریهای خود، عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آوردند. آنها در شرایط سخت جنگ، با روحیهای مثالزدنی، به دفاع از خاک میهن پرداختند و حماسههایی آفریدند که در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند.
همچنین، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود به میدان آمد و با شجاعت و تدبیر، حماسههای جاودانهای آفرید که همواره در یادها باقی خواهد ماند. این حماسهها گواهی بر عزم راسخ و روحیه مقاوم سربازان این مرز و بوم است. آنها با فداکاریهای خود، ثابت کردند که عشق به وطن و ایمان به حق، میتواند بر هر چالشی فائق آید.
در این روز بزرگ، یاد و خاطره امام راحل (ره) را گرامی میداریم که با رهنمودهای حکیمانهاش، ارتش را به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی معرفی کرد. ایشان با نگاهی عمیق به نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، ارتش را به عنوان یک نیروی مردمی و انقلابی شکل دادند. همچنین به عظمت اندیشههای حکیمانه و رهبری الهی شهید امام خامنهای (ره) ارج مینهیم و به پیروی از آن بزرگوار در مسیر تحقق آرمانهای اسلامی و ملی خود ادامه خواهیم داد.
یاد شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی میداریم. آنها با فداکاریهای خود، چراغ راه آینده ما هستند و ما را به ادامه مسیر ایثار و خدمت به میهن عزیزمان ترغیب میکنند. این شهیدان با نثار جان خود، درسهایی از عشق به وطن و ایثار را برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتند.
امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش روز و تجهیزات مدرن، آماده است تا در برابر هرگونه تهدیدی از امنیت ملی کشور دفاع کند. این نیرو با بهرهگیری از تجارب گذشته و آموزشهای مستمر، همواره در حال ارتقاء توانمندیهای خود است تا بتواند در هر شرایطی پاسدار امنیت و آرامش مردم باشد.
در پایان، این روز را به تمامی فرماندهان، پرسنل و خانوادههای محترم ارتشی تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای همه آنها مسئلت دارم. بیشک، تلاشها و فداکاریهای شما در راستای حفظ امنیت کشور و خدمت به مردم، قابل تقدیر است و همواره مورد احترام ملت ایران خواهد بود.
