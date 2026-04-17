هوش مصنوعی گوگل در خدمت پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو طرف مشغول مذاکره برای توافقی هستند که به پنتاگون اجازه می دهد هوش مصنوعی گوگل را برای تمام مقاصد قانونی به کارگیرند.

گوگل طی مذاکرات پیشنهاد کرد بندهای اضافی به قراردادش با وزارت دفاع آمریکا افزوده شود تا ازهوش مصنوعی آن برای نظارت گسترده داخلی یا استفاده از تسلیحات خودکار بدون کنترل متناسب از سوی انسان جلوگیری شود.

پنتاگون اعلام کرده قابلیت های هوش مصنوعی جدید را از طریق شراکت های صنعتی در تمام سطوح طبقه بندی شده، به کار می گیرد اما اشاره ای به گوگل نکرده است.

قرارداد با پنتاگون به آلفابت، شرکت مادر گوگل امکان می دهد روابطش با دولت را گسترده تر کند.

از سوی دیگر آمریکا به طور وسیع هوش مصنوعی را در فرایندهایش تعبیه می کند تا هزینه ها را کمتر و فعالیت های اداری را سریع کند.