به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه ملی اقدام به معرفی کتاب «تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار» نوشته محمد باقر وثوقی نموده که توسط نشر سمت منتشر شده است. این کتاب مدخلی مناسب برای شناخت یکی از مهمترین کانونهای تاریخ جهان است. در این اثر، خلیج فارس صرفاً یک پهنه آبی نیست، بلکه صحنه تلاقی تمدنها، امپراتوریها و قدرتهای بزرگ جهانی به شمار میآید.
نویسنده نشان میدهد که تاریخ این منطقه با سرگذشت تمدنهایی چون بینالنهرین، فلات ایران، شبهجزیره عربستان و آسیای صغیر درهمتنیده است. از دولتهای باستانی و خلافتهای اسلامی تا شکلگیری امپراتوری عثمانی، خلیج فارس همواره در کانون مسیرهای تجاری و تحولات سیاسی قرار داشته است.
در دورههای جدید نیز این منطقه به عرصه رقابت قدرتهای جهانی بدل شد؛ از پرتغال و هلند تا انگلستان و دیگر دولتها که برای نفوذ در تجارت و سیاست منطقه با یکدیگر به رقابت پرداختند. مؤلف تأکید میکند که فهم تحولات خلیج فارس مستلزم بررسی آنها در سه سطح محلی، منطقهای و جهانی است.
یکی از وجوه برجسته این اثر، توجه به منابع تاریخی است. نویسنده یادآور میشود که بسیاری از پژوهشها بر اسناد انگلیسی استوارند؛ اسنادی که غالباً در چارچوب منافع و سیاستهای استعماری تدوین شدهاند. از اینرو، بر ضرورت نقد و مقایسه این منابع با دیگر اسناد برای دستیابی به تصویری دقیقتر از تاریخ منطقه تأکید میکند.
در مجموع، تاریخ خلیج فارس چکیدهای از تحولات بزرگ منطقه و روایتی از تعامل تمدنها و رقابت قدرتهاست؛ مسیری تاریخی که همچنان بر سرنوشت این حوزه اثرگذار است.
