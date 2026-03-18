به گزارش خبرنگار مهر، افشین علا در وصف تکه خاک جامانده ایران، بحرین، شعری لطیف سروده است:
چون دختر گریختهای از ایل
شد دوریات به مام وطن، تحمیل
گیرم که قوم و خویش شدی با غیر
اینسان چرا بریدهای از فامیل؟
از باستان، تو فارسنشان بودی
گیرم شدی به شیخنشین تبدیل
گیرم که خاک پاک تو را دادیم
با دست خود به اجنبیان تحویل
دیگر چرا به لقمهی شیرینی
در چنگ صهیونیزم شدی تبدیل؟
تو در پناه لشکر اسلامی
سوی بنیقریظه مکن تعجیل
رفتی عروس قوم عرب باشی
اما شدی عروسک اسرائیل!
اقلیم شیعه، پایگه دشمن؟
بحرین، زیر پای سپاه فیل؟
بر خاکت ای جزیرهی مروارید
حیف است بارد از همه سو سجیل
در هودجی ز موج، تو را دیروز
فرعون اگرچه یافته در زنبیل
اینک به سوی مادر خود برگرد
ای گاهوارهی تو رها در نیل...
بحرین، که همیشه بخشی از خاک ایران در میانه خلیج فارس و از خاستگاههای مروارید بوده، در زمان پهلوی دوم با تعبیر دختر خودمان بود، شوهرش دادیم! از ایران جدا شد.
این جزیره که بیش از ۹۰ درصد مردمانش شیعه هستند، به دست اقلیتی سنی (خاندان آل خلیفه) اداره میشود که موجب نارضایتی مردم این سرزمین است.
