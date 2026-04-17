خسارت سرمازدگی به ۵۰ تا ۱۰۰ درصد محصولات سردرختی اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، والح بایبوردی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در پی بارش برف در ارتفاعات و برخی نقاط اهر و افت دمای هوا تا منفی ۴ درجه در شب ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ متاسفانه باعث سرمازدگی باغ‌های تراس رودخانه «اهر چایی» شد.

وی افزود: طی بررسی‌هایی که توسط اکیپ حوادث غیر مترقبه شهرستان اهر انجام شد، بین ۵۰ الی ۱۰۰ درصد محصولات سردرختی در این شهرستان دچار خسارت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی اهر گفت: مقرر شد اکیپ حوادث غیر مترقبه این شهرستان تشکیل و کلیه باغ‌های اهر به‌صورت جداگانه بررسی و میزان خسارت ریالی آن برآورد و از طریق فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان به استان اعلام شود.