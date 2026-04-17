ارتش مایه افتخار و امنیت پایدار کشور عزیزمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان به مناسبت فرارسیدن ۲۹ فروردین و روز ارتش جمهوری اسلامی پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ» (الصف، ۴)

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به‌تمامی کارکنان غیور، متخصص و ولایت‌مدار ارتش جمهوری اسلامی، به‌ویژه فرماندهان، آحاد کارکنان و سربازان دلاور استان لرستان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

۲۹ فروردین، یادآور فرمان تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) است که با درایت الهی خود، ارتش را به‌عنوان «ارتش مکتبی و مردمی» در خدمت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی تثبیت نمود. این روز عزیز، تجلی‌گاه «پیوند و میثاق ناگسستنی ارتش با آرمان‌های امام راحل و امام شهید» و نماد غیرت، شهامت و ایثار دلاورانی است که همواره در دفاع از کیان ایران اسلامی پیش‌گام بوده‌اند.

بی‌تردید، ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با اتکا به «علم و دانش روزآمد، تجهیزات بومی و پیشرفته» و بهره‌مندی از اقتدار بازدارندگی، مایه افتخار و امنیت پایدار کشور عزیزمان است. این اقتدار مرهون خون شهدایی است که در عرصه‌های مختلف از دوران دفاع مقدس هشت‌ساله تا جنگ رمضان، حماسه‌هایی جاودان آفریدند.

امروز، هم‌افزایی راهبردی، همدلی و پیوند قدسی میان «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «ارتش جمهوری اسلامی ایران» تحت فرماندهی کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، یک حقیقت انکارناپذیر است. این وحدت، نمادی از «یَدِ خدا» در حفاظت از کیان ولایت، نظام و انقلاب اسلامی بوده و هرگونه توطئه دشمنان را برای ایجاد تفرقه و تجاوز به این خاک مقدس، خنثی می‌نماید.

سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان بار دیگر بر عهد دیرین خود با امام، رهبر و مقتدای شهیدمان، شهدای والامقام و امام راحل و رهبری معظم انقلاب اسلامی در هنگامه‌ای که عطر جهاد و ایثار در تمام فضای میهن اسلامی جاری است تأکید نموده و یاد و خاطره شهدای گران‌قدر ارتش، به‌ویژه رزمندگان سلحشور لرستانی جنگ دوازده‌روزه و رمضان را گرامی می‌داریم.