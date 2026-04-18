۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

پیام رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام وی به شرح ذیل است:

۲۹ فروردین، یادآور اقدام هوشمندانه و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) است که در راستای مقابله با تحرکات و تحریکات گروهک‌های ضد انقلاب مبنی بر انحلال ارتش، این روز را روز ارتش نامگذاری کرده و باعث تثبیت و قوام این نهاد عزیز شدند.

ارتشی که ستارگانی درخشان همچون شهیدان صیاد شیرازی، دوران، کشوری، فلاحی، فکوری، قرنی، بابایی، منفرد نیاکی، ستاری و شهید سعید جنگ رمضان سپهبد سید عبدالرحیم موسوی را در مسیر پایداری نظام اسلامی و کشور عزیزمان ایران تقدیم کرده و مایه دلگرمی و آرامش خاطر ملت بزرگ ایران است.

نام ارتش همواره با ایثار و حماسه گره خورده است؛ به‌ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان که همراه با دیگر نیروهای مسلح دلاور با درک دقیق ضرورت‌های دفاعی و با استراتژی‌های نظامی پیشرو، حماسه‌ای رقم زد که دشمن متجاوز را در بهت شکست فرو برد.

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و ملت ایران بر نقش آفرینی‌های درخشان و افتخارآمیز ارتش در صحنه دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران و پاسخ به نیازهای کشور در هم‌افزایی و یگانگی با سایر قوای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گواهی می‌دهد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه شهدای مظلوم ناوشکن دنا، این روز را خدمت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فرماندهان و تمام نیروهای توانمند و مقتدر ارتش و خانواده‌های صبورشان، تبریک می‌گویم و توفیق و سربلندی روزافزون این عزیزان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال خواستارم.

