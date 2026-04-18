به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام وی به شرح ذیل است:

۲۹ فروردین، یادآور اقدام هوشمندانه و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) است که در راستای مقابله با تحرکات و تحریکات گروهک‌های ضد انقلاب مبنی بر انحلال ارتش، این روز را روز ارتش نامگذاری کرده و باعث تثبیت و قوام این نهاد عزیز شدند.

ارتشی که ستارگانی درخشان همچون شهیدان صیاد شیرازی، دوران، کشوری، فلاحی، فکوری، قرنی، بابایی، منفرد نیاکی، ستاری و شهید سعید جنگ رمضان سپهبد سید عبدالرحیم موسوی را در مسیر پایداری نظام اسلامی و کشور عزیزمان ایران تقدیم کرده و مایه دلگرمی و آرامش خاطر ملت بزرگ ایران است.

نام ارتش همواره با ایثار و حماسه گره خورده است؛ به‌ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان که همراه با دیگر نیروهای مسلح دلاور با درک دقیق ضرورت‌های دفاعی و با استراتژی‌های نظامی پیشرو، حماسه‌ای رقم زد که دشمن متجاوز را در بهت شکست فرو برد.

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و ملت ایران بر نقش آفرینی‌های درخشان و افتخارآمیز ارتش در صحنه دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران و پاسخ به نیازهای کشور در هم‌افزایی و یگانگی با سایر قوای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گواهی می‌دهد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه شهدای مظلوم ناوشکن دنا، این روز را خدمت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فرماندهان و تمام نیروهای توانمند و مقتدر ارتش و خانواده‌های صبورشان، تبریک می‌گویم و توفیق و سربلندی روزافزون این عزیزان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال خواستارم.