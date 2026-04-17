به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف امناء درباره انتخابات شوراها ‌و ضرورت برگزاری به موقع آن بیانیه صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ

درست در هنگامه‌ای از تاریخ، که ملت بزرگ و سرافراز ایران و فرزندان قهرمان آن در نیروهای مسلح در پی تهاجمی ناجوانمردانه از جانب دشمن آمریکایی-صهیونی عظمت اراده خود را در میدان و خیابان فراروی جهانیان به نمایش گذاشته و با استقامت تاریخ ساز خود دنیا را متحیر ساخته اند، در آستانه رقم خوردن جلوه ای دیگر از حضور و مشارکت سیاسی مردم ایران نیز هستیم.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از نمادهای «مردم‌سالاری دینی» در زیست سیاسی جامعه و مشارکت مردم در مدیریت شهری است که طبق تقویم سیاسی کشور مقرر است در ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شود.

در حالی که با تاکید و توصیه رهبر عالیقدر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(دام ظله العالی) حضور حماسی مردم در خیابان‌های شهرها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دفاع در برابر متجاوزان و باطل السحر ترفندهای دشمنان غدار کماکان ادامه دارد، برگزاری انتخابات شوراها و مشارکت مردم شهرها و روستاها در آن نیز می تواند جلوه ای از تداوم همان حضور و نیز نمایش اقتدار و ثبات ساختار سیاسی نظام مقدس اسلامی باشد.

متاسفانه در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تعویق انتخابات به گوش می‌ رسد که به نظر می رسد پیگیری کنندگان چنین امری، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر «تعلیق اراده مردم» گام برمی‌دارند.

آن چیزی که جریان سازش در پی آن است کاستن از حضور مردم، تقلیل نقش آنان و واگذاری میدان به محاسباتی بیرون از اراده ملت است و طبعا تعلیق انتخابات نیز می تواند به تقویت چنین روندی بینجامد.

اما جریان مقاومت باور دارد که مردم و حضور و مشارکت پرشور و شعور آنان نه مسئله که راه‌ حل است. جریان مقاومت، یعنی اعتماد به مردم در سخت‌ترین شرایط؛ یعنی آن‌گونه که در خیابان به حضور آنان تکیه شد، در میدان انتخاب نیز به رأی آنان اتکا شود.

برگزاری انتخابات در موعد مقرر، تجلی همین منطق است: تثبیت این حقیقت که حتی در طوفانی‌ترین روزها، اراده مردم تعطیل‌بردار نیست.

خدای متعال بر درجات امام خمینی(ره) بیفزاید که در بحبوحه جنگ تحمیلی ۸ساله، بر برگزاری انتخابات مجلس در موعد مقرر تاکید کردند و فرمودند: «امت اسلامی ایران سال‌هاست نشان داده‌اند که از هیاهوها نمی‌ترسند و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها می‌ایستند و به یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با حضور گسترده خود، انتخابات را در موعد مقرر و با قدرت و قاطعیت برگزار می‌کنند».

رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(ره) نیز همواره بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید داشتند و امروز نیز وفاداری به آن میراث، جز با پایبندی به زمان‌بندی قانونی انتخابات معنا نمی‌یابد.

ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(امناء) ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور و آگاهانه در این انتخابات به منزله یک جلوه مشارکت و ثبات سیاسی کشور، از تمامی مسئولین ذی‌ربط می‌خواهد با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و امنیتی، زمینه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر را فراهم آورند و اجازه ندهند وقفه‌ای در برگزاری آن ایجاد شود.

ما بر این باوریم که ملت ایران، این‌بار نیز با حضوری پرشور و آگاهانه پای صندوق‌های رأی، صفحه‌ای دیگر از عزت و اقتدار ملی را رقم خواهد زد.

بعون الله و فضله

والسّلام علیکم و رحمة‌الله

ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(امناء)