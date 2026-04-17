به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه پایتخت، ضمن تبریک این روز به ملت ایران، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر نقشی که در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد، در آغاز انقلاب اسلامی با دشمنانی که در کمین انقلاب بودند، پاسخ قاطعی به تهدیدات دادند.

وی افزود : دشمنانی که تحت تأثیر گروهی از انسان‌های ناآگاه و ساده‌انگار، نغمه‌های شوم انحلال ارتش را سر دادند. رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، با ژرف‌نگری و دیدگاه وسیع خود، به عنوان بزرگ‌ترین حامی ارتش، روز ۲۹ فروردین را در سال ۵۸ به عنوان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و حمایت و پشتیبانی خود را از این نهاد مهم اعلام کردند.

امیر جهانشاهی تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته از انقلاب، بی‌هیچ چشم‌داشتی و با تلاش و همت والا، از هیچ کوششی در جهت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده است و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و اسلام عزیز به اثبات رسانده است.

وی ادامه داد: نمونه بارز این وفاداری را می‌توان در جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم مشاهده کرد. به‌طور خاص در جنگ تحمیلی اول، نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه با سایر همرزمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا و سایر نیروهای مسلح، از پیشروی دشمن جلوگیری کردند و با انجام عملیات‌های بزرگی همچون عملیات طریق‌القدس، ثامن‌الائمه، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان و والفجرهای کربلا، ارتش بعث عراق را که بیش از ۱۵ هزار کیلومتر مربع از خاک کشورمان را اشغال کرده بود، از سرزمین ایران اسلامی بیرون راندند.

فرمانده نیرو زمینی ارتش گفت: یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در تمامی عملیات‌های آفندی و پدافندی که در دوران هشت ساله دفاع مقدس انجام شد، چه به‌صورت مستقل و چه به‌صورت مشترک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حضور فعال داشتند و از پشتیبانی نیروی هوایی، هوانیروز و توپخانه نیروی زمینی ارتش بهره‌برداری کردند.

امیر جهانشاهی در ادامه با بیان آنکه ارتش جمهوری اسلامی ایران مردمی‌ترین ارتش جهان است ، عنوان کرد: پس از آن، ارتش جمهوری اسلامی ایران در کمک به مردم عزیزمان، به‌عنوان مردمی‌ترین ارتش جهان، در بلایای طبیعی از جمله زلزله، سیل و آتش‌سوزی، همواره در کنار مردم بوده و به مردم کمک کرده است. نمونه بارز آن در زلزله سرپل ذهاب بود که واقعاً نخستین نفراتی که حاضر شدند، ارتشیان بودند و از پادگان ابوذر، یک پل هوایی توسط هوانیروز بین سرپل ذهاب و کرمانشاه در جهت جابجایی مجروحین و کمک به مردم تشکیل شد که رکورد جهانی برای تخلیه مجروحین و کمک به مردم زلزله‌زده ثبت کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: در جهت پیشگیری از ویروس منحوس کرونا، یگان‌های ارتش و بیمارستان‌های ارتش در خدمت مردم عزیزمان بودند و با تمام امکانات و تجهیزات کامل و نیروی متخصص، در جهت درمان این عزیزان فعالیت کردند.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی سال گذشته، نیروهای ارتش در قالب قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا صلی‌الله علیه و آله و سلم و همچنین پدافند خود نیروها و نیروی زمینی، بیش از ۷۰۰ نقطه سامانه پدافندی در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی داشتند و چندین پهپاد دشمن را منهدم کردند.

امیر جهانشاهی عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد انهدامی در جنگ ۱۲ روزه توسط نیروی زمینی ارتش شلیک شد. این اقدامات نشان‌دهنده آمادگی و توانمندی بالای ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دفاعی و امدادرسانی است.

