به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مجموعه عروسکی «ببعی در شهر» به کارگردانی الهام صفالو و تهیهکنندگی آمانج عزیزی، در ۶ قسمت روایتگر ماجراهای ببعی قهرمان در بخشهای مختلف شهر است.
مجموعه «ببعی در شهر» با تمرکز بر مفاهیمی همچون همبستگی، مهربانی و شادیهای کوچک، تلاش دارد بازتابی از روحیه همدلی در روزهای مقاومت مردم ایران را به تصویر بکشد.
پخش این مجموعه از روز شنبه ۲۹ فروردین آغاز میشود و هر روز ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن شبکه پویا میرود.
«ببعی در شهر» محصول مرکز نوجوان و کودک سازمان هنری رسانهای اوج است که در مؤسسه نامیرا تولید شده است.
