اعلام آمادگی ۸۰ تشکل بزرگ فرهنگی برای تحول در عصر جدید انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ۸۰ هیئت اجتماعی و تشکل‌ فرهنگی شاخص در اعلام آمادگی برای تحول در عصر جدید انقلاب اسلامی، بیانیه ای صادر کردند که متن آن به این شرح است:

محضر مبارک امام المسلمین حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)

سلام علیکم

داغ فراق و شهادت مظلومانه قائد عظیم الشان و امام شهیدمان آتشی بر جان امت اسلامی افکند که جز با تداوم پر صلابت راه آن عزیز تسکین نخواهد یافت. خون پاک آن شهید والامقام که به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت نه تنها حرکت این امت را کند نکرد، بلکه خیزشی عظیم در سراسر ایران اسلامی برانگیخت خیزشی که سرآغاز فصلی نوین در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود. ما فرزندان معنوی آن شهید عزیز عهد می بندیم که تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های الهی بایستیم.

ما امضا کنندگان این نامه جمعی از مدیران تشکل های شاخص و هیئات اجتماعی هستیم که با هدایتهای داهیانه امام شهیدمان در طول بیش از دو دهه در سراسر کشور روییده و بالیده اند. از آنجا که حضرتعالی از دیرباز با این مجموعه ها آشنا بوده و خود از راهبران این حرکتهای اصیل بوده اید، بر خود لازم دانستیم رسالت و رویکرد این مجموعه ها را به اختصار بازخوانی کنیم. هیئات اجتماعی کشور مجموعه هایی پویا هستند که با تکیه بر اقیانوس بیکران محبت و معارف اهل بیت (علیهم السلام ظرفیت عظیمی را در عرصه فرهنگی آزاد کرده اند. این مجموعه ها با ورود به میدان های گوناگون تربیتی جهادی رسانه ای و هنری با خلاقیت و نوآوری به حل مسائل جامعه می پردازند. هیئات اجتماعی تنها به برگزاری آیین های معنوی بسنده نکرده بلکه با رویکرد مهندسی فرهنگی، حل معضلات اجتماع را پیگیری می کنند. این تشکل ها از مرحله کنشگری صرف فرهنگی فراتر رفته و دقیقاً در قامت حلقه های میانی - که همواره مورد تأکید رهبر شهیدمان بود - نقش آفرینی میکنند. آنان به مثابه چشمان بینای انقلاب رسالت پیشران بودن و راهبری عرصه فرهنگی را بر دوش کشیده و پرچم مطالبه گری دغدغه های جامعه دینی از مسئولان را در میدان های مختلف در یک کلام هیئات اجتماعی تشکلهای گام دوم انقلاب هستند و رسالت خویش را در پاسداری از عرصه های تمدنی و تحقق منویات امامین انقلاب تعریف کرده اند.

شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از توان و وقت این مجموعه ها در هنگامه بعثت مردم صرف اداره و توسعه میادین سراسر کشور شده است؛ میادینی که به مثابه فضاهای زنده انبعاث مردمی بستر مناسبی برای تعمیق فرهنگ دینی و انقلابی و شبکه اجتماعی فراهم آورده اند؛ این تمرکز مشترک بر میادین و شرایط بحرانی کشور مانع از گردهمایی این تشکل ها شد . لذا در اولین فرصت با همراهی سازمان تبلیغات اسلامی این جمع فرهیخته گرد هم آمدند تا با هم گرایی بیشتر و دقیق تر مقدمات حرکت هم افزا در استفاده موثر تر از حضور اجتماعی بی نظیر مردم فراهم شود و تجربه انباشته شده در این عرصه ظرفیتی شود که در خدمت افقهای بلندتر و نیز ادامه این غلبه اجتماعی انقلاب قرار گیرد. ما عمیقاً بر این باوریم که دوره زعامت و هدایت شما، فصل نوینی است که در آن، دستاوردها و قدم های برجسته ۴۷ سال گذشته تثبیت شده و به شکوفایی روزافزون خواهد رسید. رجاء واثق داریم که با نگاه ژرف نگرانه حضر تعالی، نقاط ضعف گذشته، به ویژه نهادسازیهای کم اثر، دیوان سالاری مخل جریان های فرهنگی اصیل و هر رویه ای که با روح پویای انقلاب اسلامی در تعارض است دگرگون شده و انقلاب اسلامی با شتابی بیشتر وارد مرحله جامعه سازی و تمدن سازی نوین خود خواهد شد.

ما فرزندان شما در هیئات و تشکلهای دینی امضا کننده با تمام توان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های انسانی و مادی که در سایه سار انقلاب اسلامی به دست آمده است، خود را وقف تام و تمام اهداف والای قائد عظیم الشان شهیدمان و همچنین اوامر مطاع حضرتعالی میدانیم و برای هرگونه جان فشانی در این مسیر مقدس مهیا و آماده ایم.

فروردین ماه ۱۴۰۵