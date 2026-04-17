به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداحمد محمودی امروز جمعه بیستوهشتم فروردین در خطبههای نماز جمعه اصفهان، با بیان اینکه یکی از مهمترین ثمرات تقوا، قرار گرفتن انسان در سایه معیت و حمایت الهی است، اظهار کرد: گاهی امدادهای الهی در قالب روندهای طبیعی متجلی میشود و گاهی فراتر از ظرفیت درک بشر جلوه میکند.
وی با اشاره به سرگذشت فرعون در برابر حضرت موسی (ع) گفت: خداوند بدن فرعون را پس از ادعای خداییاش سالم نگاه داشت تا عبرتی برای همگان باشد، چراکه برخی قدرتهای پوشالی چنان بزرگ جلوه داده میشوند که شکست آنها باورپذیر نیست.
امام جمعه موقت اصفهان افزود: نمونههای متعددی از این آیات الهی و یاریهای غیبی، در مقاطع مختلف انقلاب دیده شده است؛ اما در عین حال، برخی همچنان در پی بزرگنمایی قدرتهایی هستند که در برابر اراده الهی هیچاند.
محمودی در ادامه خطبهها، با اشاره به فرارسیدن روز ۲۹ فروردین و روز ارتش، تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور و بهویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب، بهگونهای عمل کردهاند که امروز همچون دژی استوار در برابر دشمنان ایستادهاند.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران افزود: ارتش و سپاه در کنار هم، پناهگاه مردم و ستون امنیت کشور هستند و نبود هر یک، خللی جدی در امنیت ایجاد میکند.
وی با اشاره به تلاشها برای تضعیف نیروهای مسلح در سالهای ابتدایی انقلاب گفت: برخی در آن دوران به دنبال انحلال ارتش بودند اما امام خمینی(ره) قاطعانه در برابر این جریان ایستادند. در سالهای بعد نیز طرحهایی برای تضعیف سپاه دنبال شد، در حالی که هر دو نیرو مکمل یکدیگر و برای حفظ انقلاب ضروریاند.
امام جمعه موقت اصفهان ارتش و سپاه را «لشکر الهی» توصیف کرد و گفت: این دو مجموعه در چارچوب فرماندهی واحد، اهداف الهی را دنبال میکنند و گوشبهفرمان در مسیر دفاع از کشور گام برمیدارند.
وی در ادامه با اشاره به سالروز ولادت حضرت معصومه (س)، جایگاه والای این بانو را یادآور شد و گفت: امام صادق(ع) پیش از تولد ایشان، مقام معنوی و منزلت این بانوی بزرگ را ترسیم کرده بودند.
محمودی سپس به موضوع آتشبس و مذاکرات اخیر اشاره کرد و افزود: این توقف، بخشی از میدان نبرد است. به اذعان تحلیلگران داخلی و خارجی، ایران در این رویارویی نابرابر پیروز میدان بوده و این موفقیت، مرهون خون شهدا، تلاش فرماندهان، همراهی مردم و رشادت نیروهای مسلح است.
وی گفت: گرچه پیروزی حاصل شده است، اما حضور مردم همچنان ادامه دارد. به گفته او، دشمن شکست خود را آشکارا نمیپذیرد و همانطور که در یمن بدون اعلام رسمی عقبنشینی کرد، اکنون نیز به دنبال خروج آرام و بیسروصدا از میدان است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به برتری در روند مذاکرات اظهار کرد: ما شروط پیشنهادی طرف مقابل را نپذیرفتیم و حتی مکان مذاکره مورد نظر آنها را قبول نکردیم. آتشبس لبنان نیز نشاندهنده این برتری است و پیوند میان ایران و لبنان جداییناپذیر خواهد بود.
وی تأکید کرد: دشمن باید بداند قادر نیست میان ایران و حزبالله فاصله ایجاد کند و ملت ایران همواره در کنار این جریان خواهد ایستاد.
محمودی در ادامه گفت: طرح محاصره دریایی بدون تردید شکست خواهد خورد، زیرا دشمن را در وضعیتی گرفتار میکند که نیازمند صرف هزینههای سنگین روزانه است.
او خاطرنشان کرد: ایران اسلامی با ۱۵ کشور مرز دارد و مسیرهای متعدد زمینی و دریایی از جمله دریای خزر، هرگونه طرح محاصره را بیاثر میسازد.
وی در پایان با اشاره به افزایش گسترده آمادگی مردم برای جانفشانی در دفاع از کشور افزود: در مدت کوتاهی، میلیونها نفر برای حضور و ایثار اعلام آمادگی کردهاند و این امر، تحلیلگران را شگفتزده کرده است.
نظر شما