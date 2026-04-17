به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهاجر، در خطبههای امروز نماز جمعه گرگان با اشاره به مناسبتهای پیشرو، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت و اظهار کرد: ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با پیوستن به مردم و بیعت با امام راحل، نقش مهمی در تثبیت نظام ایفا کرد و شهدای بزرگی همچون صیاد شیرازی را تقدیم انقلاب کرد.
وی با تأکید بر همدلی نیروهای مسلح افزود: امروز نیز ارتش در کنار سپاه پاسداران، بسیج و سایر نیروهای نظامی، بدون هیچگونه تفاوتی در مسیر دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب مجاهدت میکند و همه این نیروها لشکریان الهی محسوب میشوند.
امام جمعه موقت گرگان در ادامه با اشاره به ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، به جایگاه والای این بانوی بزرگوار در هدایت معنوی جامعه پرداخت و گفت: وجود حضرت معصومه (س) برکت بزرگی برای جهان اسلام است و شهر قم به برکت این بانو به یکی از مراکز مهم نشر معارف دینی در جهان تبدیل شده است.
مهاجر همچنین با اشاره به اهمیت نان در معیشت مردم، بر ضرورت جلوگیری از اسراف تأکید کرد و افزود: فرهنگسازی برای مصرف بهینه نان، یکی از نیازهای مهم جامعه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: در موضوعات مهمی همچون جنگ، صلح و مذاکرات، تصمیمگیریها در کشور بر اساس منافع ملی و تحت هدایت مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و همه باید در این مسیر تابع ولایت باشند.
امام جمعه موقت گرگان خاطرنشان کرد: وحدت داخلی و تبعیت از رهبری، مهمترین عامل عبور کشور از چالشها و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
