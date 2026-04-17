حضور در انتخابات شوراها وظیفه دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری، در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان ، ۲۹ فروردین (روز ارتش) و ۲ اردیبهشت (سالروز تأسیس سپاه پاسداران) را دو قله عزت و شرف برای ایران اسلامی دانست و تأکید کرد: اتحاد و برادری ارتش و سپاه، تصویری بیبدیل از «ید واحده» در برابر جهانیان است.
امام جمعه دلگان، با اشاره به شکست محاسبات دشمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در نبردهای اخیر، گفت: غرش موشکهای سپاه و پایداری پولادین ارتش، هیمنه پوشالی شیطان بزرگ را در منطقه فرو ریخت.
وی افزود: این قدرت برای کشورگشایی نیست، بلکه برای تولید امنیت و حمایت از مظلوم است.
حجت الاسلام بامری با استناد به آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ»، انتخابات پیشروی شوراهای شهر و روستا را تجلی فرهنگ قرآنی مشورت و یک مسئولیت اجتماعی و دینی خواند و گفت: هر رأی، امانتی برای ساخت آینده است.
وی اظهار داشت: به همین منظور حضور آگاهانه مردم، زمینهساز شوراهایی توانمند، پاکدست و خدمتگزار خواهد بود.
